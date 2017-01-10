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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Kemal Deniz : "Basın gücünü halktan almaktadır"

10 Ocak 2017 Salı, 11:32
Kemal Deniz : "Basın gücünü halktan almaktadır"
Kemal Deniz : "Basın gücünü halktan almaktadır"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, basının gücünü halktan aldığını, bu nedenle gazetecilerin çok anlamlı ve çok önemli bir görev yaptıklarını söyledi.
10 Ocak'ın daha önce Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlandığını ancak 12 Mart 1971 yılında medya çalışanlarının özlük hakları dahil bir çok yasal haklarına getirilen kısıtlamalara tepki olarak değiştirilip "Çalışan Gazeteciler Günü" adıyla kutlandığını söyleyen Kemal, "10 Ocak Gazeteciler günü gazetecilik mesleğini sürdüren meslektaşlarımızı onurlandırmak için 1961'den beri düzenlenen Ülkemize özgü bir kutlama günüdür" dedi.
-"Medya çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum"
Deniz açıklamalarının devamında, "1961 yılında gazetecilerin çalışma haklarında önemli değişiklikler getiren 212 sayılı Yasa'nın yürürlüğe girmesiyle, 9 gazete sahibi, yasayı protesto etmek için 3 gün boyunca gazeteleri yayımlamama kararı aldı.. Bu gelişme karşısında, gazeteciler 10 Ocak 1961 günü haklarına ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak amacıyla bir dizi eylem yaparak, patronların boykot kararı karşısında Sendikanın öncülüğünde, Basın adıyla kendi gazetelerini 11-12-13 Ocak 1961 tarihlerinde yayımladılar.
Bu tarihten itibaren 10 Ocak, "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlandı.
Her darbede olduğu gibi 12 Mart 1971 darbesinde de medya çalışanlarının özlük hakları dahil bir çok yasal hakları ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara tepki olarak 10 Ocak, "bayram" olmaktan çıkarıldı ve Çalışan Gazeteciler Günü olarak anılmaya başladı.
212 sayılı yasa daha da güçlendirilerek birçok hak geri alındı. İşte o tarih 10 Ocak olduğu için, gazeteciler gününün adı da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak değiştirildi.
Bildiğiniz gibi ülkenin geçirdiği en zor zamanlarda en büyük görev yerel basına düşmüştür.
Kurtuluş savaşında bile yerel basının vatansever gazetecileri birer milis gibi çalışıp halkı bilgilendirmiştir. Yani Kurtuluş savaşının kazanılmasında yerel basının çabalarını göz ardı edemeyiz. Gün gelmiş kartonlara, kese kağıdına, gün gelmiş el pedalı denilen makinelerle gazeteyi basarak halka ulaştırmış, ülkenin, askerin, halkın ne istediğini, nelere ihtiyaç duyduğunu belirterek üzerine düşen görevi yapmış ve vatanseverliğin ne olduğunu da herkese göstermiştir.
Bu nedenle yerel gazetecilerin ülkenin en çor koşulunda yaptığı hizmetleri unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.
Yerel gazeteciler yeri geldi düşman kurşunlarına ilk hedef oldu, yeri geldi iç ve dış düşmanlara karşı halkı bilinçlendirdi, yeri geldi darbelere karşı halka olan görevini fazlasıyla verdi. Vermeyi de sürdürmeye kararlı.
Basın gücünü halktan almaktadır. Haber alma hakkı, en temel insani ihtiyaçlardan biridir. Basının; gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber, bilgi ve görüntüleri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtma, toplumu eğitme ve aydınlatma gibi çok anlamlı ve önemli görevleri vardır. Basın mensupları, değerlerimize sahip çıkmalı, kaynağı belli olan haberleri dile getirerek toplumla paylaşmalı, gelişmeleri takip etmelidir. Topluma ışık tutmalı, toplumun değerlerine karşı hassas olmalı, nicelikten ziyade niteliğe önem vermelidir.
Ben bu duygu ve düşüncelerle Malatya'mızdaki basın ve yayın, kısacası tüm medya çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyorum."
(MT-BRN-Y)

10.01.2017 11:36:27 TSI
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