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Körfez'de yoğun kar mesaisi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, yoğun kar yağışı ve buzlanmalara karşı ilçe genelinde tüm tedbirleri alarak, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı tüm yurtta olduğu gibi Körfez'de de etkisini gösteriyor. Halkın mağdur edilmemesi adına hummalı bir çalışma gerçekleştiren Körfez Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve acil müdahale ekipleri, sahada üst geçit, meydanlar, otobüs duraklarında kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Kent merkezinin yanı sıra ormanlık alanlar başta olmak üzere birçok bölgedeki noktalara hayvanlar için mama bırakılıyor. Ayrıca besleme noktalarında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlar da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında veteriner hekim kontrolü altında alınarak, tedavi ediliyor.

(İG-RFK-Y)



10.01.2017 11:37:21 TSI

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