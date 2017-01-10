YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beylikdüzü, karda sokak hayvanlarını unutmadı

Beylikdüzü, karda sokak hayvanlarını unutmadı

- Karda hayvanlara her gün 1 ton kuru mama



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Yoğun kar yağışı sebebiyle yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarını Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü unutmadı. Özellikle ilçedeki gönüllü vatandaşlarla koordineli çalışan ekipler, hayvanların yemek bulmaya zorlanacağı arazilerde daha sıkı bir çalışma yürüttü ve günlük olarak ilçe geneline toplam 1 ton kuru mama bıraktı.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, karda hayvanların aç ve açıkta kalmaması için bir dizi önlem aldı. Bölgedeki hasta ve bakıma muhtaç olan hayvanları Geçici Hayvan Bakım Evi'nde misafir eden müdürlük, mahallelerde de gönüllü hayvanseverler ile birlikte çalıştı. Özellikle ekipler, Dereağzı ve Sahil Mahalleleri gibi hayvanların yemek bulmakta zorlanacağı kısımları tespit etti. O noktaları da mamasız bırakmadı.

Yoğun kar yağışı boyunca ilçe geneline her gece bin kilogram kuru mama bırakan Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları, hasta hayvanları müdürlük bünyesindeki bakım ve rehabilitasyon merkezine getirerek müdahale etti. Saha incelemelerine devam eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hayvan yaşamına büyük önem verdiklerini ve onları korumada tüm vatandaşların sorumluluğu olduğunu kaydetti.

(HB-ÖK-Y)



10.01.2017 11:40:11 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER