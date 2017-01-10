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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Yeşilyurt Belediyesine TES TS ISO 10002 müşteri memnuniyet belgesi

10 Ocak 2017 Salı, 11:38
Yeşilyurt Belediyesine TES TS ISO 10002 müşteri memnuniyet belgesi
Yeşilyurt Belediyesine TES TS ISO 10002 müşteri memnuniyet belgesi
- Polat: "Hizmetlerimizde Önceliğimiz vatandaşlarımızın memnuniyeti"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediyesi, Türkiye genelinde belediyeler arasından Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi alan 11. belediye oldu.
Polat, "Yeşilyurt Belediyesi kalite yolculuğunda hiç esnemeden hep aynı hassasiyetleri ortaya koyarak kaliteyi gerçek anlamda hayata geçiren bir hizmet anlayışına sahiptir" ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, " 'Yönetimde özgün, gelişimde öncü, hizmette örnek belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesiminin yaşamaktan mutluluk ve huzur duyacağı bir Yeşilyurt' vizyonuyla hareket eden belediyemiz, TSE tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde 'TSE-10002 Kalite Yönetim Sistemi Müşteri Memnuniyet Belgesi' ile çalışmalarını taçlandırdı" dedi.
-TSE Müdürü Yılmaz: "Yeşilyurt Belediyesi kurumsallaşmada ciddi mesafeler aldı"
Belgeyi takdim etmek üzere Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret eden Malatya TSE Müdürü Eraslan Yılmaz, vatandaş memnuniyeti adına Yeşilyurt Belediyesinin önemli bir belge kazandığını ifade etti. Yılmaz, Yeşilyurt Belediyesinin kurumsallaşma aşamasında ciddi mesafeler aldığını sözlerine ekledi.
-Polat, "Müşteri memnuniyet belgesi millete hizmet yolunda bize moral kaynağı oldu"
TSE-10002 Kalite Yönetim Sistemi Müşteri Memnuniyet Belgesini aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Vatandaşların ihtiyacını doğru tespit etmek ve doğru bilgilendirmek, hem güveni hem de memnuniyeti arttırıyor" diye konuştu.
Malatya ve Yeşilyurt İlçesine kaliteli hizmetlerde bulunmak amacıyla hizmetteki standardı her geçen sefer yukarıya çıkarmaya çalıştıklarını hatırlatan Polat, "Türk Standartları Enstitüsü milli bir kuruluşumuzdur. Aynı zamanda standartlara uygun hizmet ve ürün üretilmesi konusunda da uygunluk değerlendirmesi yapan ülkemizin en önemli kuruluşudur. Ülkemizde standartların oluşması, standartların takibi memleketimizin gelişimi ve ilerlemesi açısından ayrı bir öneme sahip. Yeşilyurt Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren TSE ile çok güzel bir diyaloga sahibiz, güzel çalışmalar yapıyoruz. Kalite standartları ve hizmet içi eğitimler başta olmak üzere birçok çalışmayı birlikte yaptık.
ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Belgesini almak için gerekli olan çalışmalar gerçekleştirildi. Yeşilyurt Belediyesinin sevk ve idaresinde olan bölgelerde hayatını sürdüren kıymetli hemşehrilerimizin bize ulaşmaları, öneri ve isteklerini bize iletmeleri, hizmetlerden memnuniyetleriyle ilgili yapılan ön hazırlık ve ardından verilerin incelenmesinden sonra bu belgeyi almaya hak kazandı. Yeşilyurt Belediyesi bu anlamda hem kendi çalışanlarını hem de hizmet verdiği kıymetli hemşehrilerini memnun ederek bu belgeyi almaya hak kazandı. Burada esas alınması gereken husus, hizmet alanları yani vatandaşlarımızı memnun etmektir. Belli standartlar yakalamak konusunda rehber niteliği taşıyan bu belgeyi vatandaş memnuniyetine dönüştürmek adına önemli bir kılavuz olarak görüyoruz. Bu belgenin alınması için uzun süredir yoğun bir çalışma yapan müdürlerimize, personellerimize, TSE Malatya Müdürlüğümüze yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
-Polat: "Yerel yönetimlerin faydalı hizmetleri ülkemizin gelişim düzeyini etkiliyor"
Türkiye'de belediyelerin kalite konusundaki yarışının vatandaşa yönelik hizmetleri daha üst düzeye taşıdığını ifade eden Başkan Polat, yerel yönetimlerin standartları korumaları ve geliştirmeleri halinde ülkeye en faydalı şekilde hizmet verdiğini sözlerine eklerken, "Yeşilyurt Belediyesi olarak sunduğumuz hizmetlerde kalite standardını her seferinde daha yukarıya ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda bu doğrultuda ilerleyecektir. Yerel yönetimler olarak halka ulaştırdığımız faydalı hizmetler Türkiye'nin gelişmişlik düzeyi daha iyi olan ülkelerde arasında yer almasını sağlayacaktır. Bizde milletimizden aldığımız görevin sorumluluğu gereği tüm hizmetlerimizin temeline kaliteyi yerleştirip vatandaşlarımızın memnuniyetini kazanmayı hedefledik. Bugüne kadar uyguladığımız projeler, yatırımlar ve hizmetlerin geri dönüşümlerini ise çok güzel şekilde aldık. Cenabı Allah millete hizmet yolunda bizlere güç ve kuvvet nasip etsin" dedi.
TSE Malatya Şube Müdürü Eraslan Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Belgesi'ni teslim etti. Belge teslim törenine Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, Eucons Danışmanlık Yönetim Danışmanı Funda Yalçınsoy katıldı.
(MT-BRN-Y)

10.01.2017 11:40:05 TSI
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