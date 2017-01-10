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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını yapacak

10 Ocak 2017 Salı, 11:39
Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını yapacak
Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını yapacak

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk toplantısını 11 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirecek.
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısını 11 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapacak.
2017 yılının ilk toplantısı olan Ocak Ayı toplantı gündeminde, Denetim Komisyon üyelerinin seçilmesi, Meclis toplantı günlerinin belirlenmesi, 2017 yılı tatil ayının belirlenmesi, meclis üyelerine ödenecek huzur ücretinin belirlenmesi, sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesi, kadro ihdası gibi maddeler ile 40 dolayında imar maddelerinin bulunduğu kaydedildi.
(MT-BRN-Y)

10.01.2017 11:43:56 TSI
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