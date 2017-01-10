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Rektör Şahin'den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı



KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Şahin, mesajında, "Milli egemenliğimizin, milli bağımsızlığımızın ve demokrasimizin en önemli yapı taşlarından biri olan basın kuruluşlarımız, ülkemizin refahı için önemli bir görev üstlenmektedir. Basın çalışanlarımız, ilkeli ve tarafsız yayın anlayışından taviz vermeksizin milletimize haber ve bilgi akışını sağlamak gibi değerli bir görevi icra etmektedirler. Nitekim 15 Temmuz günü yerel, bölgesel ulusal, yazılı ve görsel tüm basın kuruluşlarımız ve çalışanlarımız bu görevlerini hakkıyla yerine getirdiklerini kanıtlamışlar, basının bir milletin huzuru ve geleceği açısından önemini ortaya koymuşlardır. Bu duygularla ülkemizde ve şehrimizde zor şartlar altında çalışan, gazetecilerimizin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularla kutlar, tüm basın çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" dedi.

(AH-Y)



10.01.2017 11:47:01 TSI

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