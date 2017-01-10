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Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 61 bin 924'e yükseldi



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 61 bin 924'e yükseldi.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te 2016 Kasım ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 373 adet artarak 63 bin 321 adete ulaştı. Bilecik'te ki taşıtların, 30 bin 210 adedi otomobil, 10 bin 718 adedi kamyonet, 10 bin 386 adedi traktör, 6 bin 913 adedi motosiklet, 3 bin 87 adedi kamyon, 971 adedi minibüs, 836 adedi otobüs ve 200 adedi özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan Bilecik'te Kasım ayında bin 726 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam bin 726 taşıt içinde otomobil bin 188 adet ile ilk sırada yer aldı.

(CKT-KÇ)



10.01.2017 11:48:13 TSI

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