10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DİKA Gazeteciler Gününü kutladı

10 Ocak 2017 Salı, 11:47
DİKA Gazeteciler Gününü kutladı
DİKA Gazeteciler Gününü kutladı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Altındağ, "Basın emektarlarının haklarının ülkemizde yasal olarak güvence altına alındığı günün yıldönümü olan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' tüm basın camiasına kutlu olsun. Basın, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir. Basın mensuplarımız, toplumu aydınlatmak, kamuoyu oluşturmak, iç ve dış dünyadan haberdar etmek için her koşulda çalışarak zor ve meşakkatli bir görevi yerine getirmektedir. Basının sadece bayramlarda hatırlanmaması, zor koşullar altında görevini sürdüren basın mensuplarına gereken desteğin her zaman verilmesi gerekir. Yerel basının nasıl ağır ve güç koşullar altında bulunduğu ve ne tür zorluklarla mücadele ederek ayakta kalabilme başarısı gösterdiği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu vesile ile gece gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan, günümüzde ekmek gibi, su gibi hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alan haber alma, haberdar etme görevini ifa etmenizden dolayı tüm basın mensuplarının 'Çalışan Gazeteciler Gününü' en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.
(MSK-MP-Y)

10.01.2017 11:51:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de esrar operasyonu: 1 gözaltı
YEREL

MARDİN'DE ESRAR OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Mardin'de bin 239 çocuğun yüzü güldü
YEREL

MARDİN'DE BİN 239 ÇOCUĞUN YÜZÜ GÜLDÜ
MAZLUMDER Mardin Şube Başkanı görevinden istifa etti
YEREL

MAZLUMDER MARDİN ŞUBE BAŞKANI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Mazlum-Der Mardin Şubesinde istifa
YEREL

MAZLUM-DER MARDİN ŞUBESİNDE İSTİFA
DİKA'dan gençlerin projelerine teknik destek
YEREL

DİKA'DAN GENÇLERİN PROJELERİNE TEKNİK DESTEK
Dargeçit'te gıda denetimi
YEREL

DARGEÇİT'TE GIDA DENETİMİ