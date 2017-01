YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. DİKA Gazeteciler Gününü kutladı

MARDİN (İHA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Altındağ, "Basın emektarlarının haklarının ülkemizde yasal olarak güvence altına alındığı günün yıldönümü olan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' tüm basın camiasına kutlu olsun. Basın, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir. Basın mensuplarımız, toplumu aydınlatmak, kamuoyu oluşturmak, iç ve dış dünyadan haberdar etmek için her koşulda çalışarak zor ve meşakkatli bir görevi yerine getirmektedir. Basının sadece bayramlarda hatırlanmaması, zor koşullar altında görevini sürdüren basın mensuplarına gereken desteğin her zaman verilmesi gerekir. Yerel basının nasıl ağır ve güç koşullar altında bulunduğu ve ne tür zorluklarla mücadele ederek ayakta kalabilme başarısı gösterdiği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu vesile ile gece gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan, günümüzde ekmek gibi, su gibi hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alan haber alma, haberdar etme görevini ifa etmenizden dolayı tüm basın mensuplarının 'Çalışan Gazeteciler Gününü' en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

10.01.2017

