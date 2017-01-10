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Kaymakam Tekbıyıkoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda gerçekleştirilen kahvaltı programına Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve ilçede görev yapan basın mensupları katıldı. Oldukça samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen kahvaltı programında gündeme ilişkin konularda sohbet ve değerlendirmeler yapıldı.

Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldiklerini belirterek; "Halkımızın bilgilenmesi ve bilinçlenmesi konusunda gösterdiği çabalarla ilçemiz sorunlarının çözüm bulmasına, sevinçlerimizin paylaşılarak artmasına vesile olan ve ilçemizin tanıtımına büyük destek sağlayan, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli katkıları olan başta ilçemiz basın mensupları ve basın ilkelerinden ayrılmayan bütün basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ederim" dedi.

Kahvaltı programına katılan basın mensupları ise, günlerini kutlayan ve kahvaltı programı düzenleyen Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu'na teşekkür ederek, 10 Ocak İdareciler Gününü kutladılar.

(SAD-MSA-Y)



10.01.2017 11:52:23 TSI

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