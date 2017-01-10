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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Kaymakam Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

10 Ocak 2017 Salı, 11:48
Kaymakam Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Kaymakam Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Oltu Kaymakamı Şenol Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki ulusal ve yerel medya çalışanlarını ziyaret etti.
Oltu Gözlem Gazetesi'nin yanı sıra İHA, TRT ve DHA Oltu Temsilciliğini de ziyaret eden Oltu Kaymakamı Şenol Turan, demokrasinin en önemli unsurlarından birisi olan basın yayın kuruluşlarının toplum üzerinde hiçte azımsanmayacak bir etkiye sahip olduğuna vurgu yaptı.
Yaklaşık bir ay önce Oltu Kaymakamlığına atanan Şenol Turan, ilçe genelindeki ziyaretlerini sürdürürken gazetecileri de unutmadı. İHA, TRT ve DHA Oltu Temsilcisi Dursun Murat Aydın ile Oltu Gözlem Gazetesini ziyaret eden Kaymakam Turan, Fırat Aydın, Hikmet Dağ ve Erkan Erdoğan ile bir süre sohbet etti.
Ziyarette gazetecilik mesleğinin toplumun haber alma ihtiyacını giderme yönünde büyük bir görev ifa ettiğini aktaran Kaymakam Turan "Gazetecilik mesleği; özveri gerektiren, kamuoyunu hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirerek tüm zorluklara rağmen görevini yapmaya çalışan önemli bir meslek grubudur" dedi.
"Toplumların yaşanan gelişme ve süreçlerden haberdar olmasını, tüm zor şartlar altında dahi gerçekleştiren gazeteciler, demokrasinin sac ayaklarından birini oluşturmaktadır" diyen Şenol Turan, "Ciddi bir sorumluluk üstlenen gazeteciler, büyük bir gayretle habere ulaşan ve gelişmeleri objektif, doğru ve hızlı bir şekilde kamuoyuna aktarırken gazeteciler diğer bir ifadeyle aynı zamanda halkın haber alma elçileridir de diyebiliriz." şeklinde konuştu.
Ülkemizde, ilimizde ve ilçemizdeki gelişmeleri doğru şekilde algılayıp yorumlayarak halkın bilgilendirilmesinde gazetecilerin etkin bir rolü bulunduğunu aktaran Oltu Kaymakamı Şenol Turan, "Devlet ve kamu olarak faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın halka duyurulmasında, etkin bir rol üstlenen siz basın mensuplarımızın ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile ifa etmekte olduğunuz kamu hizmetinden dolayı başta sizler olmak üzere tüm gazete, internet ve televizyon çalışanlarına teşekkür ederim. Tüm basın çalışanlarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü" kutluyorum." diye konuştu.
(DMA-AA-Y))

10.01.2017 11:52:36 TSI
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