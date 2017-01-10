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ASKİ'de devir teslim töreni

- ASKİ Genel Müdürü Rahmi Pekar görevi Hüseyin Oprukçu'ya devretti



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Rahmi Pekar görevi Hüseyin Oprukçu'ya devretti.

2014 yerel seçimleri sonrasında göreve gelen ve ASKİ'nin değişen Büyükşehir Yasasıyla yeniden yapılanmasını sağlayan Rahmi Pekar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün de katıldığı törenle yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü genel müdürlük görevini ASKİ Genel Müdür Yardımcısı olan Hüseyin Oprukçu'ya devretti.

Törende konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, ASKİ'nin gelirini, projelerini kat kat arttıran ve başarılı çalışmalara imza atan Rahmi Pekar'a teşekkür ederken, kendisiyle büyükşehirde birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Sözlü, "Yeni genel müdürümüz sayın Hüseyin Oprukçu da yine ASKİ'nin daha iyi yerlere gelmesini sağlayacaktır, hem gelirini hem de projelerini arttıracaktır" dedi.

Başkan Sözlü'nün konuşmalarından sonra Rahmi Pekar, "Zor bir görev. Sayın Hüseyin Oprukçu'ya başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı ve artık bayrak Hüseyin Bey'de. Başarılı olacağına inanıyorum ve kendisine hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Görevi devralan ASKi Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu da, "Bu göreve layık olmaya çalışacağım. Gerçekten bu bir bayrak yarışı ve bizde bu bayrağı en iyi şekilde taşıyıp layıkıyla Adanalılara hizmet edeceğiz. Ben sayın Genel Müdürümüz Rahmi Pekar Bey'e de hizmetlerinden ve emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından görevi devralan ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, Pekar'a plaket ve çiçek takdim etti.

(ELF-Y)



10.01.2017 11:52:40 TSI

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