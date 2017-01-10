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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak 2017 Salı, 11:50
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
- Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ:
- "Her geçen yıl biraz daha zor duruma gidiyoruz"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Turan Bulut
Kamera : Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve gazeteciler Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Köseda, yönetim kurulu üyeleri ve kentte görev yapan basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden etkinlikler kapsamında Gazeteciler Cemiyeti'nde kokteyl verildi. Yoğun çalışma temposu nedeniyle bir araya gelemeyen basın mensupları, burada bir birleriyle sohbet etme imkanı buldu.
"Her geçen yıl biraz daha zor duruma gidiyoruz"
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Cemiyet Başkanı Kösedağ yaptığı açıklamada, "Gerçek gazeteciliği şuanda sizler yapıyorsunuz. Çünkü, hiçbir zorluğa karşı mücadelenizi bırakmıyorsunuz. Bu anlamda sizleri tebrik ediyorum. Malumunuz bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Biz bunu bayramdan ziyade bir dayanışma günü olarak görüyoruz. Ama ne yazık ki bu dayanışmayı kendi içimizde dahi sağlayamıyoruz. Bu anlamda büyük problemler yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kayseri'deki basın camiasında büyük sıkıntılar olduğunu dile getiren Kösedağ, merkezi ve yerel hükümetin sorunlara ciddi bir şekilde eğilmelerini beklediklerini sözlerine ekleyen Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ, "Kayseri camiasında, medyasında büyük problemler var. Gazetelerin, televizyonların içinde bulunduğu durum, maddi anlamda büyük olanaksızlıkların yaşandığı medyamızda ne yazık ki her geçen yıl biraz daha zor duruma gidiyoruz. Merkezi ve yerel hükümetin bu anlamda sorunlarımıza ciddi şekilde eğilmelerini talep ediyoruz. Çünkü bugün baktığımızda gazete satışlarının telaffuz edilemeyecek kadar komik rakamlarda olduğunu görüyoruz. İzlenme oranlarına baktığımız zaman televizyonlarımız da öyle. Dolayısıyla bu anlamda çok zorlu bir süreç içerisindeyiz. Özellikle 15 Temmuz sürecinde Kayseri medyası başta olmak üzere bütün Türkiye'deki yüzde 99'unun çok iyi görev yaptığını ve medyanın da demokrasilerde olmazsa olmazlarının en başında geldiğini görüyoruz. O anlamda bundan sonraki süreçlerde özellikle merkezi hükümetlerin sorunlarımıza daha kalıcı çözümler, maddi anlamda meslektaşlarımızın daha refah bir yapıya kavuşturulması için yeni çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle olunca bizler çalışma özgürlüğü içerisinde görevlerimizi tam olarak yapamıyoruz. Mutlaka bir yerlere bağlı kalıyoruz. Kendi içerimizde bugün bakıyoruz 500'e yakın meslektaşımız var ama etkinliğe 50 kişiyi ancak toplayabiliyoruz. Kendi içimizde bölünme yaşadığımız bir süreçte kendi sorunlarımızı da halletme konusunda yetersiz kaldığımızı düşünüyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyor, yeni 10 Ocaklara daha iyi bir şekilde girmek temennisi ile teşekkür ediyorum" dedi.
(TB-AÖ-Y)

10.01.2017 11:54:39 TSI
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