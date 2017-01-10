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Nevşehir Devlet Hastanesinde 2016 yılında 1984 doğum gerçekleşti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Devlet Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum servisinde 2016 yılında 1984 doğum gerçekleştiği açıklandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yücel Şal yaptığı açıklamada kadın hastalıkları ve doğum servisinde 6 hekimin görev yaptığını ve 2016 yılında 1984 doğumun gerçekleştiğini söyledi. Şal, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğininde 6 Uzman doktorumuz görev yapmaktadır. Ayrıca Gebe Polikliniği, NST (Nonstress Test) belirli bir sürede, anne karnındaki bebeğin hareketlerine cevaben, kalp atışlarındaki değişimin ölçümü testti yapılmaktadır. Belli periyotlar halinde gebe okulumuzda, gebelikte beslenme, emzirme, doğum ve nefes eksersizleri, bebek ve bakımı, lohusalık gibi anne adayları doğum için gerekli eğitimler ebelerimiz tarafından verilmektedir. 8 yataklı Anne otelimizde yeni doğan yoğun bakımda tedavi gören bebeklerin sık aralıklarla anne sütüyle beslenmesi bu nedenle annelerin hastaneden uzaklaşmaması annelerin bebekleri ile daha rahat ilgilenebilmeleri amacı ile doğum sonrası bebeği yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören anneler ve bebeklerin arasındaki duygusal bağın koparılmaması amaçlanmaktadır. Anne otellerinde konaklayan annelerin hasta refakatçilerine tanınan bütün imkanlar tanınmakta diğer anne adayları ile iletişim kurmaları için böyle bir hizmet verilmektedir. Ayrıca Acil Servisimizde Jinekoloji(Kadın Hastalıkları) Polikliniği olarak gebe hastalarımıza acil servis hizmeti vermekteyiz. Hastanemizin doğum servisinde 2016 yılında Doğum için 1984 hastamız müracaat etmiş bunun 1978'i canlı bebek, 6'sı ölü doğan bebek olmuştur. Normal Doğum Oranı % 64,9 ile 1286 normal doğum, sezeryan doğum oranı %35,1 ile 697 sezeryan, 1 müdahaleli doğum olmak üzere toplam 1984 doğum gerçekleşmiştir" dedi.

(COŞ-AÖ-Y)



10.01.2017 11:55:00 TSI

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