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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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İzmir'in karla imtihanı

10 Ocak 2017 Salı, 11:53
İzmir'in karla imtihanı
İzmir'in karla imtihanı

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkilediği bölgelere müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, halen 100'den fazla mahallede 232 araç ve 200'ün üzerinde tuzlama ekibiyle aralıksız çalışıyor.
Kar yağışı ile birlikte kışın en soğuk günlerinin yaşandığı İzmir'de, vatandaşların mağdur olmaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kentin yüksek bölgeleri ve kent merkezine müdahale etmek için alarma geçen ekipler, pek çok noktada kapanan yolları tuz serim araçları, kar küreme araçları ve iş makineleriyle açtı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Park Bahçeler Daire Başkanlığı ve İZBETON ekipleri, gece 03.30'dan itibaren yoğunlaştığı çalışmaları 100'ün üzerinde mahallede aralıksız sürdürüyor. Yapılan müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, ekipler ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir ayrıca, ilçe belediyelerine tuz desteği de sağlıyor. Kar yağışının etkin olduğu 4 günde tuzlama çalışmalarında yaklaşık 3 bin ton tuz kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bugün 1500 tona yakın tuzun, kapanan yolların açılmasında kullanılacağını belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Merkez, Kuzey ve Güney olmak üzere üç bölgede 7 adet kar küreme ve tuz serim aracı, 15 adet greyder, 120 kamyon, 30 iş makinesi, 60 hizmet aracı ve 200'ün üzerinde tuzlama ekibiyle çalışıyor. Ekipler Karabağlar merkez, Kavacık, Buca Evka -1, Toros, Belenbaşı, Gürçeşme Bornova Evka-4, Atatürk Mahallesi, Karaçam, Beşyol, Çiçekliköy, Narlıdere'nin tamamı, Bayraklı Nafiz Gürman ve Doğançay mahalleleri, Konak Varyant, Çiğli Evka-5, Evka-6, Karşıyaka Karagöl yolu, Kemalpaşa Beşpınar, Spil, Bergama, Kiraz, Ödemiş, Tire, Bayındır, Selçuk Şirince, Kınık, Dikili, Karaburun, Urla, Seferihisar, Beydağ, Menderes, Menemen Çukurköy, Karaorman ve Tekeli bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.
Evka-4 yolunda yoğun tempo
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle Bornova Evka-4 yolunu açık tutmak için bu bölgede sürekli tuzlama yapıyor. 6 kişiden oluşan tuzlama ve kar küreme ekibi ve iki traktör kepçe, sadece Evka-4'te çalışıyor. Manisa Spil, Karagöl ve Karabağlar Kavacık yollarında da ekipler yolu açık tutmak için yoğun çalışıyor.
(ÖA-Y)

10.01.2017 11:55:46 TSI
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