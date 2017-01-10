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Medyada en çok ATSO ve Başkan Davut Çetin yer aldı



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ANTALYA (İHA) - Bir Medya Takip Ajansı tarafından, Türkiye genelindeki Ticaret ve Sanayi Odaları'nı kapsayan 2016 yılı incelemesine göre Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO) kategorisinde yazılı basında en çok yer alan Oda, Başkan Davut Çetin de en çok konuşulan TSO başkanı oldu.



ATSO, 2016'da da zirvede

ATSO önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da medyada en çok yer alan Ticaret ve Sanayi Odası oldu. ATSO, ulusal ve yerel basında toplam 8 bin 449 haberle TSO'lar arasında liderliğine devam etti. İncelemeye göre Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 5 bin 29 haberle ikinci, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 3 bin 229 haberle üçüncü sırada yer aldı.



En çok konuşulan TSO Başkanı: Davut Çetin

Medya Takip Merkezi'nin üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan araştırmasına göre, ATSO Başkanı Davut Çetin'in, yaptığı açıklamalar ve gündeme getirdiği ATSO projeleri ile toplam 5 bin 331 haberle basında en çok yer alan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduğu tespit edildi. Araştırmaya göre Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay 3 bin 638 haberle ikinci, Trabzon TSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, bin 436 haberle üçüncü oldu.



Başkan Davut Çetin'den medyaya teşekkür

2016, Antalya ekonomisi için zor bir yıl olduğunu ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, "Özellikle turizmde yaşanan daralma, tarımsal ihracatta yaşadığımız sorunlar tüm sektörleri etkiledi, kent ekonomisi yüzde 20 düzeyinde küçüldü. Biz de ATSO camiası olarak, yaşanan daralmanın etkilerini en aza indirebilmek adına üyelerimizin sorunlarını her platformda dile getirdik, çözümler üretmek için var gücümüzle çalıştık. Bu süreçte Oda projelerimizde ve sektörel çalışmalarımızda yanımızda olan, tüm sektörlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmamıza destek veren, halkımızı her konuda bilgilendirmek için fedakarca çalışan yazılı ve görsel medyamıza şahsım ve kurumum adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle doğru ve tarafsız haberlere ulaşmamız için canları pahasına görev yapan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

(AA-Y)



10.01.2017 11:58:34 TSI

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