10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne Akkaya atandı

10 Ocak 2017 Salı, 11:56
Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne Akkaya atandı
Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne Akkaya atandı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas Orman İşletme Müdürlüğüne İşletme Müdürü olarak atanan Çetin Akkaya görevine başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Milas Orman İşletme Müdürü olarak atanan Çetin Akkaya yeni görevine başladı. Akkaya, Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik'in de katılımıyla 9 Ocak Pazartesi günü yapılan devir teslimle Milas Orman İşletme Müdürlüğü görevine başladı. Milas Orman İşletme Müdür Yardımcıları Ömer Kahraman ve Mustafa Oral görev devir tesliminde hazır bulundu. Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Milas Orman İşletme Müdürü olarak yeni görevine başlayan Çetin Akkaya'ya hayırlı olsun ve başarı dileğinde bulundu.
ÇETİN AKKAYA KİMDİR?
Çetin Akkaya 1968 Aydın Bozdoğan doğumlu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden 1991 yılında mezun oldu. Yine aynı Üniversitede 1993 yılında Yüksek Lisansını tamamladı. 1993-1998 yılları arasında Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde yevmiyeli mühendis olarak çalıştı. OGM tarafından 1998 yılında yapılan sınavı kazanarak İzmir OBM Gördes Orman İşletme Müdürlüğü emrine Güneşli Orman İşletme Şefi olarak atandı. 2000 yılına kadar bu görevi yürüttü. 2000-2002 arasında Bergama Orman İşletme Şefi olarak çalıştı. 2002-2014 yılları arasında Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Kuşadası Orman İşletme Şefi olarak görev yaptı. 2014 yılında rotasyonla Kastamonu OBM'ye tayin oldu. 2014-2017 yılları arasında Kastamonu Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 9 Ocak 2017 tarihi itibariyle Milas Orman İşletme Müdürlüğü görevine başladı. Çetin Akkaya evli ve 1 çocuk babasıdır.
(MB-Y)

10.01.2017 12:00:27 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Milaslı miniklerden büyük başarı
YEREL

MİLASLI MİNİKLERDEN BÜYÜK BAŞARI
Milas'da &quot;Ruhi Kılınçkıran'dan Fırat Çakıroğlu'na Şehitleri Anma&quot; etkinliği düzenlendi
YEREL

MİLAS'DA "RUHİ KILINÇKIRAN'DAN FIRAT ÇAKIROĞLU'NA ŞEHİTLERİ ANMA" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Marmaris'te dolu yağışı etkili oldu
YEREL

MARMARİS'TE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Milas'a doğalgaz umudu doğdu
YEREL

MİLAS'A DOĞALGAZ UMUDU DOĞDU
Milas-Yatağan karayolunda kar engeli
YEREL

MİLAS-YATAĞAN KARAYOLUNDA KAR ENGELİ
Muğla'da kar yağışı
YEREL

MUĞLA'DA KAR YAĞIŞI
Muğla'da kar yağışı yolları kapattı
YEREL

MUĞLA'DA KAR YAĞIŞI YOLLARI KAPATTI
Muğla'da eğitme kar engeli
YEREL

MUĞLA'DA EĞİTME KAR ENGELİ

Muğla'nın 5 ilçesinde okullara kar tatili
YEREL

MUĞLA'NIN 5 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ
Sanatçılardan sulak alan için av yasağı talebi
YEREL

SANATÇILARDAN SULAK ALAN İÇİN AV YASAĞI TALEBİ
Fethiye Belediyesi'nin yardım tırları Türkmenlere ulaştı
YEREL

FETHİYE BELEDİYESİ'NİN YARDIM TIRLARI TÜRKMENLERE ULAŞTI
Fethiye'de öğretmenlere 'Bireylerde Öğrenme Güçlüğü' semineri
YEREL

FETHİYE'DE ÖĞRETMENLERE 'BİREYLERDE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ' SEMİNERİ
Başkan Gürün Karla Mücadele çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN GÜRÜN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
1040 Dönüme Ceviz, Zeytin ve İncir Fidanı Dikilecek
YEREL

1040 DÖNÜME CEVİZ, ZEYTİN VE İNCİR FİDANI DİKİLECEK
Bodrum'da sahiller temizleniyor
YEREL

BODRUM'DA SAHİLLER TEMİZLENİYOR
2016'da 9 bin 578 hasta ziyaret edildi
YEREL

2016'DA 9 BİN 578 HASTA ZİYARET EDİLDİ
Muğla'da şehit ailesine &quot;şehadet beratı&quot;
YEREL

MUĞLA'DA ŞEHİT AİLESİNE "ŞEHADET BERATI"
Şehit Annesine 'Şehitlik Beratı&quot;
YEREL

ŞEHİT ANNESİNE 'ŞEHİTLİK BERATI"
Başkan Acar'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı
YEREL

BAŞKAN ACAR'IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
AKSAD yeni yıl konseriyle sahneye çıkıyor
YEREL

AKSAD YENİ YIL KONSERİYLE SAHNEYE ÇIKIYOR
Ayyıldız, Ankara'dan müjdeyle döndü
YEREL

AYYILDIZ, ANKARA'DAN MÜJDEYLE DÖNDÜ
Muğla Çevre Platformu kuruldu
YEREL

MUĞLA ÇEVRE PLATFORMU KURULDU
Yeni Milasspor zirveyi sevdi
YEREL

YENİ MİLASSPOR ZİRVEYİ SEVDİ
Milas'ta yeni yıl konseri
YEREL

MİLAS'TA YENİ YIL KONSERİ