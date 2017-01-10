10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa Şehzadeler'de karla mücadele sürüyor

10 Ocak 2017 Salı, 11:57
Manisa Şehzadeler'de karla mücadele sürüyor
Manisa Şehzadeler'de karla mücadele sürüyor
- Başkan Çelik sürücüleri trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Yoğun kar yağışının devam ettiği Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik vatandaşları dikkatli olmaları noktasında uyararak, "Kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmamalarını ve sürücülerimizin mutlak suretle zincir takmalarını önemle rica ediyoruz" dedi.
Sabahın erken saatlerinde Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde ekiplerle birlikte bir toplantı yapan Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak gece yarısı itibarı ile tüm ekiplerimiz ile birlikte teyakkuz halindeyiz. Kar yağışı başladığı andan itibaren de kar küreme araçlarımız ve tuzlama ekiplerimiz ile anında müdahalede bulunduk. Sabahın erken saatlerinde de Fen işleri şantiyemizde ilgili müdürlerimiz ve sorumlu arkadaşlarımız ile birlikte bundan sonraki yapılacak olan çalışmaları koordine ediyoruz. Halkımızdan ricamız şudur; Lütfen kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmayalım. Hem kendi can güvenliğimiz hem de halkımızın can güvenliği açısından mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım, ama özellikle kar lastiği bulunmayan araçları kesinlikle kullanmayalım. Mutlaka araçlarımızda zincir bulunduralım" diye konuştu.

"Manisa yoğun kar yağışına alışık değil"
Manisa'nın yoğun kar yağışlarına alışık bir şehir olmadığına vurgu yapan Başkan Çelik, "Hem vatandaşlarımız hem de sürücülerimizin bu bağlamda kar ile ilgili fazla bir tecrübeleri yok. Herhangi olumsuzluklar yaşanmaması için bu konuya hassas davranalım. Biz hem yol açma çalışmalarımıza, hem tuzlama çalışmalarına, hem de diğer temizlik ve park ve bahçeler birimimize bağlı ekiplerimiz ile değerek ana caddelerdeki kaldırımlar gerekse de parklardaki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak sokakta kalan bir vatandaşımızı tespit ettiğimizde de onları alarak güvenli yerlere götürüyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak tüm birimlerimiz ile teyakkuz halindeyiz. Gece boyunca da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hava tahmin uzmanlarının önümüzdeki iki gün boyunca kar yağışının etkili olacağı yönünde tahminleri var. Tüm hazırlıklarımız yapılmış durumda. Tüm araç ve ekiplerimiz ile birlikte en az sıkıntı ile bugünlerin atlatılması yönünde çaba ve gayret sarf edeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, yaşanan her türlü olumsuzluklar ile ilgili 4449045 Beyaz Masa'mızı aradıklarında telefonlarımız 24 saat açık olacak. Ekiplerimiz de bu süreçte 24 saat işbaşında olacak. Bütün ekiplerimiz halkımızın ilettikleri sorunları çözüme kavuşturmak için hizmet vereceğiz" diyerek tüm Manisa halkını dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulundu.
(SC-SÜ-HA-Y)

10.01.2017 12:01:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

MASKİ'nin çalışmalarına kar da engel olamadı
YEREL

MASKİ'NİN ÇALIŞMALARINA KAR DA ENGEL OLAMADI
Alifakı yolunda hummalı çalışma
YEREL

ALİFAKI YOLUNDA HUMMALI ÇALIŞMA
Karanfil kokusu oyununa tam not
YEREL

KARANFİL KOKUSU OYUNUNA TAM NOT
Manisa'da engelli, hamile ve hasta kamu görevlilerine tatil
YEREL

MANİSA'DA ENGELLİ, HAMİLE VE HASTA KAMU GÖREVLİLERİNE TATİL
Manisa'da kar yağışı
YEREL

MANİSA'DA KAR YAĞIŞI

Soma Belediyesi Gazetecileri onurlandırdı
YEREL

SOMA BELEDİYESİ GAZETECİLERİ ONURLANDIRDI
Azalan kan stokları için harekete geçtiler
YEREL

AZALAN KAN STOKLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER
AK Parti Kadın Kolları'nda temayül heyecanı
YEREL

AK PARTİ KADIN KOLLARI'NDA TEMAYÜL HEYECANI
Soma Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

SOMA BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
MHP'den Vali Güvençer'e ziyaret
YEREL

MHP'DEN VALİ GÜVENÇER'E ZİYARET
Manisa'da terör operasyonu
YEREL

MANİSA'DA TERÖR OPERASYONU
Sayacılar çıkar bulamamaktan şikayetçi
YEREL

SAYACILAR ÇIKAR BULAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİ
Gökçealan Camii'nin boyası da belediyeden
YEREL

GÖKÇEALAN CAMİİ'NİN BOYASI DA BELEDİYEDEN
Jeopark Belediyespor Elmaspor' 3-0 yendi
YEREL

JEOPARK BELEDİYESPOR ELMASPOR' 3-0 YENDİ
Manisa merkezli hırsızlık operasyonu
YEREL

MANİSA MERKEZLİ HIRSIZLIK OPERASYONU
Manisa'da eğitime kar engeli
YEREL

MANİSA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Manisa'da horoz dövüşü baskını
YEREL

MANİSA'DA HOROZ DÖVÜŞÜ BASKINI
Manisa'da eğitime kar engeli
YEREL

MANİSA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Manisa'daki terör operasyonu
YEREL

MANİSA'DAKİ TERÖR OPERASYONU

Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Çalışan gazetecileri unutmadılar
YEREL

ÇALIŞAN GAZETECİLERİ UNUTMADILAR
Şampiyon tenisçilerden Başkan Çelik'e teşekkür
YEREL

ŞAMPİYON TENİSÇİLERDEN BAŞKAN ÇELİK'E TEŞEKKÜR
Büyükşehir iki engelliyi daha sevindirdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR İKİ ENGELLİYİ DAHA SEVİNDİRDİ