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Aydın hentbolde çeyrek finale yükseldi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol grup müsabakalarında Aydın'ı temsil eden Bayan İl Karması çeyrek finale yükseldi.



Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması, tüm paydaşlarının sporun gelişimi için işbirliği içerisinde bulunmalarının sağlanması hedefleri doğrultusunda oluşturulan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Grup Müsabakaları başladı.



Türkiye genelinde 2016 - 2017 sezonunda ilk yapılan grup müsabakaları hentbol branşı ile başladı. Uşak ilinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakalarında Aydın Hentbol Bayan-Erkek İl Karması Takımları katıldı.

Uşak ilinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakalarında Afyonkarahisar ve Kütahya'yı yenen İzmir'e mağlup olan Bayan Hentbol Takımı çeyrek finale çıkmaya hak kazandı. Erkek Hentbol Takımı ise kıl payı çeyrek finali kaçırarak gruplardan elendi.



Aydın Bayan Hentbol Takımı katılacağı Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakaları 17 - 19 Şubat 2017 tarihleri arasında Bilecik ilinde gerçekleştirilecek.

(MB-S)



10.01.2017 12:10:58 TSI

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