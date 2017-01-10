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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Menderes'te kar önlemi

10 Ocak 2017 Salı, 12:07
Menderes'te kar önlemi
Menderes'te kar önlemi

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Menderes Belediyesi tarafından ilçede yaşanan yoğun kar yağışına karşı hummalı bir çalışma gerçekleştirildi.
Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yaşanan yoğun kar yağışına karşı önlem alındı. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar gün boyu sürdü.

Her noktada çalışma
Belediye ekiplerin çalışması kapsamında toplu taşıma araçlarının güzergahlarında ki yollarda ve ana arterlerde tuzlama çalışması yapılırken, mahsur kalan vatandaşlara da yardım Menderes Belediyesi ekiplerinden geldi. 6 kepçe, 1 grayder, 10 kamyon ile 55 kişilik ekip gün boyu çalışmalarını sürdürdü.

Kar esaret olmadı
Çalışmalarla ilgili bilgi aktaran Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Meterolojiden önceden aldığımız bilgiye dayanarak hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Kar yağışı öncesi yollarda çalışmalarımız zaten gerçekleştirmiştik. Karın başlamasıyla birlikte ekiplerimizin çalışması yoğunlaştı. Aldığımız önlemler ve yaptığımız çalışmalar ile Menderes'te kar esareti değil, kar sevinci yaşandı" dedi.
(MY)

10.01.2017 12:12:07 TSI
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