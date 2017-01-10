10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Medcem Silifke Belediyespor 3. Lige Yürüyüş Yemeği düzenledi

10 Ocak 2017 Salı, 12:10
Medcem Silifke Belediyespor 3. Lige Yürüyüş Yemeği düzenledi
Medcem Silifke Belediyespor 3. Lige Yürüyüş Yemeği düzenledi

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - Medcem Belediyespor Bahçesaray Düğün salonunda 3. Lige Yürüyüş Yemeği düzenledi.
Gecenin açılış konuşmasını yapan Kulüp Başkanı Mehmet Ali Özer, Medcem Belediyespor'un himayesinde 300'e yakın lisanslı sporcu bulunduğunu belirterek, "Bu bizim için büyük bir başarıdır. Silifke'de sporumuzun gelişmesini ve yükseklere tırmanması sağlayanlar, kentimizin gerçek sahipleri olan yöremiz insanlarıdır. İşte bu birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirerek, gerçekleştirmiş olduğumuz 3. Lige yürüyüş yemeğine katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ederim. Elini taşın altına koyarak kulübümüze ve takımımıza destek çıkan, maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen bütün Silifkelilere ve bütün sporseverlere bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş ise Medcem Silifke Belediye Spor takımına ve yönetimine 3. Lig yolunda başarılar diledi.
Silifke Belediye Başkanı ve MEDCEM Silifke Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı Dr. Mustafa Turgut da konuşmasında, "Daha önce bin kişi olan tribün kapasitemiz, yetmediği için 400 kişilik ek tribün yaptık. 1400 kişilik tribün olmasına rağmen hala yetmiyor. İnşallah üst liglere çıktığımız zaman bu kapasiteyi daha da arttıracağız. Çünkü takımımız Silifke'nin takımı ve bütün Silifkelilerde takımına sahip çıkıyor. Eminim bundan sonra da sahip çıkacaklardır. Ben Silifke'nin 3. Lig veya 2. Ligde değil 1. Ligde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Silifke bunu hak ediyor ve köklü bir spor tarihine sahiptir. Hedefimiz inşallah şampiyonluk ve ben inanıyorum ki bu şampiyonluğu da yakalayacağız. Katılımlarınızdan ve desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(MŞN-Y)

10.01.2017 12:10:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Turgut: &quot;Silifke'nin zenginliklerini tanıtmak istiyoruz&quot;
YEREL

TURGUT: "SİLİFKE'NİN ZENGİNLİKLERİNİ TANITMAK İSTİYORUZ"
Mersin İtfaiyesi 2016 görev hizmet sayısını ikiye katladı
YEREL

MERSİN İTFAİYESİ 2016 GÖREV HİZMET SAYISINI İKİYE KATLADI
Silifke'de sporda başarılı öğrenci öğretmen ve kulüplere ödül verildi
YEREL

SİLİFKE'DE SPORDA BAŞARILI ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VE KULÜPLERE ÖDÜL VERİLDİ
Mehmet Ali dede mektup yazdı, başkan ziyaret etti
YEREL

MEHMET ALİ DEDE MEKTUP YAZDI, BAŞKAN ZİYARET ETTİ
Mersin'de Gazeteciler Günü'nde kelepçeli, ekmekli protesto
YEREL

MERSİN'DE GAZETECİLER GÜNÜ'NDE KELEPÇELİ, EKMEKLİ PROTESTO
Minik Berat'ın bağırsaklarına kolonoskopiyle antibiyotik verildi
YEREL

MİNİK BERAT'IN BAĞIRSAKLARINA KOLONOSKOPİYLE ANTİBİYOTİK VERİLDİ
Başkan Can, hızlı tren için destek istedi
YEREL

BAŞKAN CAN, HIZLI TREN İÇİN DESTEK İSTEDİ
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nin sınıflarının isimleri dikkat çekiyor
YEREL

BİRCAN TÜFEKÇİOĞLU ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİ'NİN SINIFLARININ İSİMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Mersin'de iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu
YEREL

MERSİN'DE İŞ ADAMLARINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONU
Başkan Tuna'ya doğum günü sürprizi
YEREL

BAŞKAN TUNA'YA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Başkan Kocamaz: &quot;Mersin zaman kaybedilmeden afet bölgesi ilan edilmeli&quot;
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ: "MERSİN ZAMAN KAYBEDİLMEDEN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ"
Başkanlar gazetecilerin bayramını kutladı
YEREL

BAŞKANLAR GAZETECİLERİN BAYRAMINI KUTLADI
Vali Çakacak, Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

VALİ ÇAKACAK, GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Vatandaşın polis sevgisi
YEREL

VATANDAŞIN POLİS SEVGİSİ
Mersinli genç sanatçıdan bir başarı daha
YEREL

MERSİNLİ GENÇ SANATÇIDAN BİR BAŞARI DAHA
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Mersin'de dolu etkili oldu
YEREL

MERSİN'DE DOLU ETKİLİ OLDU
Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

MERSİN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Mersin'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor
YEREL

MERSİN'DE YARIN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Mersin'de yeni kimlikler verilmeye başlandı
YEREL

MERSİN'DE YENİ KİMLİKLER VERİLMEYE BAŞLANDI
İflas eden esnafa da işsizlik maaşı verilecek
YEREL

İFLAS EDEN ESNAFA DA İŞSİZLİK MAAŞI VERİLECEK
Mersin'de elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ