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Azalan kan stokları için harekete geçtiler



(Fotoğraflı)



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Türk Kızılayı Soma Şubesi, Kızılay Genel Merkezi tarafından kış şartları nedeniyle son günlerde azaldığı açıklanan kan stoklarını artırmak için çalışmalara ağırlık verdi. Bu kapsamda şube yöneticileri kurum ve kuruluş ziyaretleri ile kan bağışı kampanyalarına hız kazandırdı.

Soma Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Türk Kızılayı Soma Şube Başkanı Aziz Günal ve yönetimi Oda Başkanı Hakan Işık ve yöneticileriyle bir araya geldi. Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Işık ve Kızılay Soma Şube Başkanı Aziz Günal Kızılay Soma Şubesi'nin başlatmış olduğu Kan Bağışı ve Halep Kampanyası hakkında açıklamada bulundu.

Soma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Işık, "Kızılay Soma Şubesi Kan Bağışı Kampanyasına ve Halep'e Yardım Kampanyasına Soma Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ve üyelerimizle birlikte destek vermeye hazırız. Soma Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimizin Kan Bağışı ve Halep'e yardım kampanyasına katılmalarını rica ediyoruz." dedi.

Kızılay Soma Şubesi Başkanı Aziz Günal ise desteklerinden dolayı Soma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Işık'a teşekkürlerini iletti. Soma TSO üyeleri, Kızılay Soma Şubesi'ne 13-14-15 Ocak 2017 tarihlerinde (Perşembe-Cuma-Cumartesi günleri) Saat: 10.00-19.00 saatleri arasında Hükümet Konağı önünde kan bağışında bulunabilirler. Aynı zamanda Halep'e yardımda bulunmak isteyen Soma TSO üyeleri; Soma Kızılay Şubesi'ne başvurarak 'Halep'e yardım kampanyasında bulunmak istiyorum' diyerek makbuz karşılığında Halep'e yardımda bulunabilirler." açıklamasında bulundu.

(YS-SC)



10.01.2017 12:16:11 TSI

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