10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Azalan kan stokları için harekete geçtiler

10 Ocak 2017 Salı, 12:12
Azalan kan stokları için harekete geçtiler
Azalan kan stokları için harekete geçtiler

(Fotoğraflı)

Yılmaz Sarıpınar
MANİSA (İHA) - Türk Kızılayı Soma Şubesi, Kızılay Genel Merkezi tarafından kış şartları nedeniyle son günlerde azaldığı açıklanan kan stoklarını artırmak için çalışmalara ağırlık verdi. Bu kapsamda şube yöneticileri kurum ve kuruluş ziyaretleri ile kan bağışı kampanyalarına hız kazandırdı.
Soma Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Türk Kızılayı Soma Şube Başkanı Aziz Günal ve yönetimi Oda Başkanı Hakan Işık ve yöneticileriyle bir araya geldi. Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Işık ve Kızılay Soma Şube Başkanı Aziz Günal Kızılay Soma Şubesi'nin başlatmış olduğu Kan Bağışı ve Halep Kampanyası hakkında açıklamada bulundu.
Soma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Işık, "Kızılay Soma Şubesi Kan Bağışı Kampanyasına ve Halep'e Yardım Kampanyasına Soma Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ve üyelerimizle birlikte destek vermeye hazırız. Soma Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimizin Kan Bağışı ve Halep'e yardım kampanyasına katılmalarını rica ediyoruz." dedi.
Kızılay Soma Şubesi Başkanı Aziz Günal ise desteklerinden dolayı Soma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Işık'a teşekkürlerini iletti. Soma TSO üyeleri, Kızılay Soma Şubesi'ne 13-14-15 Ocak 2017 tarihlerinde (Perşembe-Cuma-Cumartesi günleri) Saat: 10.00-19.00 saatleri arasında Hükümet Konağı önünde kan bağışında bulunabilirler. Aynı zamanda Halep'e yardımda bulunmak isteyen Soma TSO üyeleri; Soma Kızılay Şubesi'ne başvurarak 'Halep'e yardım kampanyasında bulunmak istiyorum' diyerek makbuz karşılığında Halep'e yardımda bulunabilirler." açıklamasında bulundu.
(YS-SC)

10.01.2017 12:16:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Alifakı yolunda hummalı çalışma
YEREL

ALİFAKI YOLUNDA HUMMALI ÇALIŞMA
Karanfil kokusu oyununa tam not
YEREL

KARANFİL KOKUSU OYUNUNA TAM NOT
Manisa'da engelli, hamile ve hasta kamu görevlilerine tatil
YEREL

MANİSA'DA ENGELLİ, HAMİLE VE HASTA KAMU GÖREVLİLERİNE TATİL
Manisa'da kar yağışı
YEREL

MANİSA'DA KAR YAĞIŞI

Soma Belediyesi Gazetecileri onurlandırdı
YEREL

SOMA BELEDİYESİ GAZETECİLERİ ONURLANDIRDI
Manisa Şehzadeler'de karla mücadele sürüyor
YEREL

MANİSA ŞEHZADELER'DE KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR
AK Parti Kadın Kolları'nda temayül heyecanı
YEREL

AK PARTİ KADIN KOLLARI'NDA TEMAYÜL HEYECANI
Soma Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

SOMA BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
MHP'den Vali Güvençer'e ziyaret
YEREL

MHP'DEN VALİ GÜVENÇER'E ZİYARET
Manisa'da terör operasyonu
YEREL

MANİSA'DA TERÖR OPERASYONU
Sayacılar çıkar bulamamaktan şikayetçi
YEREL

SAYACILAR ÇIKAR BULAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİ
Gökçealan Camii'nin boyası da belediyeden
YEREL

GÖKÇEALAN CAMİİ'NİN BOYASI DA BELEDİYEDEN
Jeopark Belediyespor Elmaspor' 3-0 yendi
YEREL

JEOPARK BELEDİYESPOR ELMASPOR' 3-0 YENDİ
Manisa merkezli hırsızlık operasyonu
YEREL

MANİSA MERKEZLİ HIRSIZLIK OPERASYONU
Manisa'da eğitime kar engeli
YEREL

MANİSA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Manisa'da horoz dövüşü baskını
YEREL

MANİSA'DA HOROZ DÖVÜŞÜ BASKINI
Manisa'da eğitime kar engeli
YEREL

MANİSA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Manisa'daki terör operasyonu
YEREL

MANİSA'DAKİ TERÖR OPERASYONU

Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Çalışan gazetecileri unutmadılar
YEREL

ÇALIŞAN GAZETECİLERİ UNUTMADILAR
Şampiyon tenisçilerden Başkan Çelik'e teşekkür
YEREL

ŞAMPİYON TENİSÇİLERDEN BAŞKAN ÇELİK'E TEŞEKKÜR
Büyükşehir iki engelliyi daha sevindirdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR İKİ ENGELLİYİ DAHA SEVİNDİRDİ
Manisa'da 477. Mesir Festivali hazırlıkları sürüyor
YEREL

MANİSA'DA 477. MESİR FESTİVALİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR