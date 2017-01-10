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Kağıtsporlu genç boksörler umut verdi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Oğuzhan Demir anısına yapılan boks turnuvasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü 10 madalya kazandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Oğuzhan Demir'in anısına düzenlenen boks turnuvasında Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulübü, 8 birincilik ve 2 ikincilik aldı. Aralarında Fenerbahçe ve Tuzlaspor'un da bulunduğu 9 kulübün katıldığı anlamlı turnuvada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor boks branşı antrenörü Ali Çelikiz, şehidin babası Satılmış Demir'e plaket takdim etti. 70 sporcunun katıldığı turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü genç ve yıldızlar kategorilerinde katıldı. Kağıtsporlu genç boksörler, ringten 8 birincilik ve 2 ikincilik elde etti. Turnuvada başarılı sonuçlar alan Kağıtsporlu boksörler gelecek için de umut verdi. Turnuvanın sonunda Oğuzhan Demir'in babası Satılmış Demir'e Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Boks Branşı antrenörü Ali Çelikiz plaket sundu.

(İG-RFK-Y)



10.01.2017 12:14:39 TSI

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