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Marmaris'te dolu yağışı etkili oldu



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde fırtına ve yağmur ile birlikte başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede , dün gece etkili olan lodos sabah saatlerinde yağmura dönüştü. Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağmurun ardından dolu yağışı başladı. İlçe merkezi ve çevre mahallelerde etkili olan dolu yağışı sokak ve caddeleri beyaz bürürken kar manzaralarını artmadı.Bazı vatandaşlar doludan adam yaparak dolunun keyfini çıkarmaya çalıştı. İlçede fırtına ve sağanak yağmurun gün içinde etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

(VE-MB-Y)



10.01.2017 12:17:31 TSI

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