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Tarım öğretiminin 171'inci yılı kutlandı



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası tarafından Türkiye'de tarım öğretiminin 171'inci yılı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen törene, Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanı Hacı Aslan, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu ile Ziraat Mühendisleri katıldı.

Başkan Albayrak Tekirdağ'da tarımın önemli bir yere sahip olduğunu belirleterek, Büyükşehir Belediyesinin de tarıma büyük önem ve destek verdiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı tarafından köyden mahalleye dönüşen yerlerde düzenli tarımsal eğitimlerin verildiğini kaydeden Başkan Albayrak, "Bizim 5 vizyonumuzdan biri de tarım ve hayvancılıktır. Kanola, ayçiçeği, buğday, üzüm ve kiraz üretiminde Tekirdağ Türkiye'de önemli bir yere sahiptir. Ayrıca bölgemizde kırsal turizmin kalkınması için de çalışmalarımız Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından hızla devam ettirilmektedir" diye konuştu.

(YG-Y)



10.01.2017 12:17:44 TSI

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