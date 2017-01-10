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Köprü ve kaldırımlar kayma riskine karşı temizleniyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kolay ulaşım sağlamaları ve güvenliği için yaya köprüleriyle kaldırımları temizliyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli genelinde de soğuk ve kar yağışlı hava etkisini gösteriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derecelere kadar düştüğü kentte çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların kolay iletişim sağlamaları için kaldırımlar ve yaya köprüleri ekipler tarafından kardan ve buzdan temizleniyor. Çalışmalar kapsamında Umuttepe bölgesinde kaldırımlar ve Şehit Polis Serdar Gökbayrak Yaya Köprüsü kar ve buzdan temizlendi. Çalışmada buzlanmayı önlemek için köprüye solüsyon döküldü. Dört ekibin gerçekleştirdiği çalışmada 46 personel görev yaptı. Temizleme çalışmalarıyla üniversite öğrencilerinin ve Umuttepe Hastanesi'ne giden vatandaşların ulaşımları kolaylaştırıldı.

(İG-RFK-Y)



10.01.2017 12:17:52 TSI

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