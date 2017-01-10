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Elektronik imza alımı 15 günden 15 dakikaya indi



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GİRESUN (İHA) - Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'ndan iş dünyasına yönelik elektronik imza hizmeti başladı.

Ticaret siciline kayıtlı her mükellef için gerekli hale gelen ve normal şartlarda 15 günde alınabilen elektronik imza, 15 dakika ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde oluşturulan birim vasıtasıyla verilmeye başlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, "Ticaret siciline kayıtlı her mükellefin işlem yaptırmak için elektronik imza sağlayan kuruluşlardan elektronik imzalarını almaları gerekir. Aksi halde işlem yaptırmak isteyen firmaların MERSİS te değişiklik işlemi başvurusunda bulunamayacakları Bakanlık tarafından daha önce belirtilmiştir" dedi.

Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde kuruluş işlemlerinin 'mersis.gumrukticaret.gov.tr' internet adresinden yapıldığını, değişiklik, kapanış ya da merkez nakli gibi işlemleri de elektronik imza vasıtasıyla aynı adresten yapılabildiğini belirten Çakırmelikoğlu, " İşletmelerin ticaret sicili işlemleri başta olmak üzere elektronik imza ile ilgili tüm ihtiyaçlarını daha önceden 15 gün gibi uzun bir sürede giderdiklerini biliyoruz. Bu doğrultuda gelen talepler Giresun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bir birim oluşturulma ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. Sonuçta elektronik imza şirketi ile anlaşılmak kaydı ile işletmelerimizin ihtiyacı olan e-imza işlemleri için başka vilayetlere gidilmeden 15 gün yerine 15 dakikada gibi kısa bir sürede verilebilmektedir" ifadelerini kullandı.

(RY-ÖS-Y)



10.01.2017 12:20:17 TSI

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