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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle biraya geldi

10 Ocak 2017 Salı, 12:16
AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle biraya geldi
AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle biraya geldi

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel, ulusal gazete ve ajans temsilcileri ile bir araya geldi.
Basının vatandaşlarının sesi olduğunu ifade eden Başkan Adem Çalkın, Kars basının 15 Temmuz'da Devletinin, Cumhurbaşkanının yanında durmasının takdire şayan olduğunu söyledi.
10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Kars'ta görev yapan yerel, ulusal gazete ve ajans temsilcilerine kahvaltı da bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, "Bugün 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde sizinle birlikte olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Her zamanki gibi nasıl ki sizlerle birlikte karda, kışta, tepede, 15 Temmuz gecesinde veya herhangi bir etkinlikte beraberdiysek, bugünde sizin bu özel gününüzde, yine bir aile ortamında bir araya gelmek istedim. Bunun bizim için çok memnuniyet verici tarafı oldu. Sizler de gelerek onurlandırdınız bizi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
"Bizim gözümüz, vatandaşların sesisiniz"
Basının halkın gözü, kulağı ve sesi olduğuna dikkat çeken Başkan Adem Çalkın, "Tabi demokrasimizin de vazgeçilmezi basınımız olmalı, sizler milletin, aynı zamanda seçilmişlerin, siyasetçilerin vatandaşların sesisiniz. Gözüsünüz, kulağısınız. Sizlerin gördüklerini biz göremiyoruz. Bu açıdan sizler hakikaten bizleri aydınlatan bir ekipsiniz. Ben tüm basın mensubu arkadaşlarımı, özellikle Kars basınının bu anlamda gününü kutluyorum" dedi.
10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte basınla bir araya gelen Başkan Adem Çalkın, basın mensuplarıyla Kars'ı konuştu. Kars'a yapılması gerekenler hakkında basın mensuplarıyla fikir alış-verişinde bulundu.
Başkan Adem Çalkın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın bölgenin bakanı olduğunu, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı için şans olduğunu sözlerine ekledi.
Birlik ve beraberlik havası ortamında geçen kahvaltıda, Başkan Adem Çalkın, tek tek basın mensuplarının gazeteciler gününü kutladı.
Bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın'a, İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Sarıdağ, Yönetim Kurulu üyeleri Şener Günerhan, Sefer Özabay, Nihat Nebioğlu, Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güner, Gençlik Kolları Başkanı Emin Haliloğlu'da eşlik etti.
(IÇ-AA-Y)

10.01.2017 12:20:25 TSI
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