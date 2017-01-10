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Yıldırım, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı



KARS (İHA) - Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

KAI Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, gece-gündüz demeden önemli bir görevi gazetecilerin fedakarca üstlendiğini söyledi.

Yıldırım, "1961 yılından itibaren 10 Ocak tarihini " Çalışan Gazeteciler Günü" olarak zor koşullarda ve şartlarda her türlü güçlüğe göğüs gererek gören gözümüz, konuşan dilimiz olan gece gündüz demeden önemli bir görevi fedakârca üstlenen gazetecilerimizi anmak, onların yaptıkları işin ne denli zor bir görev olduğunu vurgulamak için kutluyoruz" dedi.

Erdoğan Yıldırım, "Özveri gerektiren kutsal bir mesleğin sahibi olan gazetecilerimiz, güçlü kalemleri ve gözlemleriyle topluma ayna olarak, gazetecilik kimliklerinden taviz vermeyerek, kitlelerin hür sesi olmayı kendilerine ilke edinerek, milli irade ve ülkemizin bağımsızlığı için dimdik ayakta kalarak ve bunları kalemlerine yansıtarak görevlerini sürdürmektedir. Bu yüzden gazetecilerimizin varlığı bizler için çok önemli ve değerlidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili hemşehri gazeteci kardeşlerim olmak üzere ülkemizin birliği ve dirliği için çaba sarf ederek bizleri aydınlatan tüm gazetecilerimizin " Çalışan Gazeteciler Günü" nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

(IÇ-Y)



10.01.2017 12:21:00 TSI

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