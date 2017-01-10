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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

10 Ocak 2017 Salı, 12:17
Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, başta Kars ve ilçelerinde olmak üzere sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri gündeme taşıyarak basın sektöründe hizmet veren basın çalışanlarının ve tüm gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı.
Başkan Karaçanta, "Değerli basın mensupları, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet etmektedir" dedi.
Karaçanta, "Halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Gününü bütün samimiyetimle kutluyor, tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum. Meslek ahlakı, bilinci ve gayreti içinde çalışan tüm gazetecileri tebrik ediyorum" diye konuştu.
(IÇ-AA-Y)

10.01.2017 12:21:15 TSI
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