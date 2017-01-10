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Turgut: "Silifke'nin zenginliklerini tanıtmak istiyoruz"



(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Silifke'de var olan bütün zenginliğimizi yurt içinden ve yurt dışından gelen bütün insanlara tanıtmak istiyoruz" dedi.

Mersin Kültür ve Turizm Müdürü Bahaettin Kabahasanoğlu çalışma arkadaşları ile birlikte Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut'u makamında ziyaret etti.

Bir süre karşılıklı görüşme yapan Kabahasanoğlu ve Belediye Başkanı Turgut; yapılan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek, çalışmalarını bu doğrultuda yürüttüklerini kaydeden Kabahasanoğlu, "Silifke gerçekten kültür ve turizm açısından önemli bir ilçemiz. Tarihi ve kültürel değerleriyle, Mersin ilimize ayrı bir güzellik ve zenginlik katıyor. Bizlerde bu zenginliğin farkındayız ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa zamanda İlçemizde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bazı projelerimiz ve çalışmalarımız var. Bu konuda hem sizleri ziyaret etmek hem de fikir alış verişinde bulunmak istedik. Silifke için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetlerinizde başarılar diliyor, yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Mersin Kültür ve Turizm Müdürü Bahaettin Kabahasanoğlu ve beraberindeki ekibe ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Belediye olarak kurumlar arası iş birliği ve çalışmaya her zaman önem veriyoruz. Halkımızın refahı ve mutluluğu her şeyden önce gelir. Kamu, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, ilçemizi en iyi şekilde yönetmenin gayretini gösteriyoruz. İlçemizin tanıtımını, reklamını, kültür ve turizm zenginliğini, belediyemizin imkanları ölçüsünde tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Ocak ayı içerisinde düzenlenecek olan 2017 Uluslararası İstanbul EMİTT Fuarına sadece Silifke Belediyesi olarak katılıyoruz. Burada var olan bütün zenginliğimizi yurt içi ve yurt dışından gelen insanlara göstermiş oluyoruz. Silifke için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

(MŞN-Y)



10.01.2017 12:22:06 TSI

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