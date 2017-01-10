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Hakkari İl Yatırım Komitesi toplantısı



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Sekretaryası Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Hakkâri Yatırım Destek Ofisi tarafından yapılan Hakkâri İl Yatırım Komitesi kurularak ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Valilik toplantı salonunda Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Hakkâri Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkâri İl Yatırım Komitesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Hakkâri Yatırım Destek Ofisi uzmanları katıldı.

İl Yatırım Komitesi'nin çalışma, usul ve esasları hakkında sunum yapılması ile başlayan toplantıda, komiteye "Hakkâri İli Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi" ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sonrasında "Hakkâri İli Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi" hazırlanmasına yönelik soru, görüş ve öneriler görüşüldü. Hakkâri ili yatırım ortamının hedefleri, amaçları, sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü komite toplantısı, bir sonraki toplantı tarihi ve gündeminin belirlenmesi ile sona erdi.

(FT-MSA-Y)



10.01.2017 12:24:09 TSI

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