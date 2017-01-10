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Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel çalışmalar hakkında bilgiler verdi



(Fotoğraflı)



Resul Yanbul

GİRESUN (İHA) - Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel, meclis çalışmaları hakkında ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler verdi.

Giresun'da turizmi yakında takip ettiklerini belirten Gürel, meclisin her alanda turizm çalışmalarının yanında olduğunu söyledi. Turizm Eylem Planı'nın hazırlanması için çalışmalar sürdürdüklerini belirten Gürel, "İl Genel Meclisi olarak, turizm eylem planının hazırlanması için görüşmeler yaptık. Giresun'da birçok kurum, birim ve STK ile turizmle alakalı raporlar hazırlıyor. Bunlarla ilgili hükümetimizin yapmış olduğu DOKAP'ın hazırlamış olduğu DOKA destekli bir Doğu Karadeniz Kalkınma Planı söz konusu. Giresun'la ilgili eylem planları da bunların içerisinde var. Bunların tamamını biz önümüzde ki günlerde Giresun Valimizin başkanlığında, Kültür Turizm Müdürlüğünün sekretaryasında, diğer birimleri kapsayan öncelikle Giresun Ticaret ve Sanayi Odasının ve Giresun Üniversitesi'nin içinde olduğu bir eylem planının biran önce hazırlanıp bir daha bozulmamak üzere kademeli olarak yıllara münhasır takibinin yapılmasını yoluna koyduk. Kararlar alındı. Valimizin başkanlığında inşallah önümüzdeki günlerde başlamış oluruz" dedi.



"Çöp sorunu için ÇED Raporu'nu bekliyoruz"

Giresun'un yıllardan bu yana tartışmalı konusu olan çöp sorunuyla ilgili olarak meclisin de çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Gürel, "ÇED Raporu çıktıktan sonra çöp sahaları boşalmaya başlayacak" diye konuştu.

"Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ve İl Özel İdaresi'nin çeşitli önerileri var" diyen Gürel, "Eski çöp sahasının kıyı kenar çizgisinde yeni bir düzenleme yapılması ve buranında kamu yararına kullanılabilecek hale getirilmesi için hem çöpün kaldırılması veya nasıl kaldırılacağının çözümü yolunda önerilerimiz var. AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Yılmaz Can beyin projeleri arasında bulunan 'Doğu Park' projesi kapsamında Çerkez ve Torburnu arasında kalan alanın regülasyon alanı olarak belediye tarafından işlendikten sonra tahkimatının yapılıp oradaki çöpün de ayrıştırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden vekillerimiz ve Başbakan Yardımcımız aracılığı ile bizde buradan alt yapısını hazırlayarak bir çalışma başlattık. Önümüzdeki günlerde bunu da inşallah hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

(RY-ÖS-Y)



10.01.2017 12:25:25 TSI

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