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Donmak üzere olan köpek hayata döndürüldü



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Son yılların en soğuk ve yoğun kar yağışının yaşandığı Büyükçekmece'de donmak üzere olan bir köpek Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak hayata döndürüldü.

Geçtiğimiz haftasonundan bu yana süren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sokak hayvanlarına zor anlar yaşattı.

Büyükçekmece'de soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan bir köpek vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliği ekipleri tarafından tedavi altına alınarak, Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Donmak üzere olan köpeğin vücut ısısı arttırılırken, kafen tedavi uygulandı. Tedavinin ardından kendine gelen köpek, eski sağlına kavuştu.

(HB-ÖK-Y)



10.01.2017 12:25:40 TSI

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