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Melikgazi Belediyesi köy odalarını canlandırıyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Anadoludaki 'köy odaları' geleneğini canlandıran Melikgazi Belediyesi, Gürpınar Köy Odasını hizmete açacak.

Melikgazi şehrinin semtlerinde yer alan KÖY ODALARININ hem ihtiyaçtan hem de yerel kültür ve mirasın yaşatılması açısından aslına uygun olarak inşa edileceğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç , "Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılından beri tarihi ve kültür yapılarının bakımı ve onarımı günümüz hizmetine kazandırıyoruz. Gerçekleştirilen çalışma ile de adeta açık alan arkeoloji müzesi olan şehrimizde Anadolu'nun kültür ve sanat mirası gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. Yöreye özel giyim, yemek, ev eşyası gibi değerlere sahip çıkıldığı gibi yine bölgeye özel mimari yapılar ve ortak değerlerde koruma altına alınmaktadır. Melikgazi şehrinin Mahallelerinde yer alan köy odaları günün şartları gereği kullanılmadığından yıkılmaya yüz tutmuş yapılardı. Belediye olarak halkın isteği üzerine bu köy odalarını aslına uygun olarak onaracağız. Yine bu köy odalarında güzel sohbetler edilecek, dostluklar perçinleşecek, paylaşım ve kardeşlikler tesis edilecektir. Mahalli oyunlar oynanacak ve misafirler ağırlanacaktır. Hem yöre insanlarımız kendi kültürünü yaşarken, mahalleli olarak birlikteliğini sağlamlaştıracak hem de ortak değerlerde buluşacaklardır. Diğer tarafından Anadolu Kültür mirası yaşatılmış olacaktır. Yöre halkına hayırlı olsun." dedi.

Anadolu Kültür Mirasına Katkı

Başkan Memduh Büyükkılıç, bakım, onarım ve yenileme çalışması yapılacak olan Gürpınar Köy Odasının bir başlangıç olduğu mahalle değirmenleri, mahalle toklukları, mahalle harman yerleri gibi yapıları Anadolu kültüre mirasına kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

(SK)



10.01.2017 12:27:11 TSI

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