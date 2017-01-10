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Rektör Özer, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Özer mesajında şu ifadelere yer verdi:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, karşılaştıkları tüm olumsuz ve zor koşullara rağmen her zaman tarafsız, ilkeli haber vererek toplumun bilgi edinme ve haber alma ihtiyacını; doğru ve hızlı bir şekilde, özverili çalışmalarıyla yerine getiren başta Zonguldaklı gazetecilerimiz olmak üzere bu zor bir o kadar da kıymetli mesleği icra eden tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor ve başarılar diliyorum."

(OA-OA-Y)



10.01.2017 12:29:18 TSI

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