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BİK Sivas Müdürü Karakaya'dan Gazeteciler Günü mesajı



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Sivas Müdürü Sabri Karakaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karakaya mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Gazetecilik mesleği, halkımızın doğru zamanda, doğru bilgiye ulaşması ve toplumsal farkındalığın arttırılması yolunda çok önemli bir kamusal görevin ifa edilmesidir. Demokrasinin olmazsa olmazlarından birisi olan basın, aynı zamanda kamu menfaatlerinin de göz önünde bulundurulması gereken, kamu adına denetim ve otokontrol gibi kavramların gelişmesine öncülük eden önemli bir meslek dalıdır. Ülkemizin her karış toprağında, hatta dünyanın birçok ülkesinde, en zor şartlar altında dahi görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için çalışan değerli gazetecilerimiz, mesleklerinin kendilerine yüklemiş oldukları sorumluluklarının bilincinde görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve herhangi bir yönlendirmeye yer vermeden bilgilendirilmesi ülkemizin ilerlemesi yolunda hiç şüphesiz ki ülkemizin en büyük destek kaynaklarından biridir. Böylesine önemli bir görevi yerine getiren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutlar, selamlarımı sunarım."

(UY-SK)



10.01.2017 12:31:43 TSI

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