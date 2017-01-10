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BYEGM Müdür Gölbaşı'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Afyonkarahisar İl Müdürü Ali Fuad Gölbaşı yayınladığı mesaj ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Yayınladığı mesajda doğru ve objektif haberciliğin önemine vurgu yapan Gölbaşı, "Basın emekçilerinin haklarını düzenleyen 212 sayılı Kanun'un kabul edildiği 10 Ocak 1961'den bu yana ülkemizde 10 Ocak günü 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlamaktadır. O tarihten bugüne medya alanında baş döndürücü, hızlı gelişmeler, değişim ve dönüşümler yaşandı. Yazılı ve gorsel basının yanı sıra internet gazeteciligi ve sosyal medyanın etkinlik alanı her geçen gün genisledi. Buna mukabil dogru ve objektif habere duyulan ihtiyaç da aynı oranda artmaktadır. Basın ve ifade ozgurlugu, vatandaşın haber alma hakkı ve medyanın bağımsızlığı kadar meslek ahlakına riayet, tarafsızlık ilkesi, baskalarının hak ve ozgurluklerine saygıyı esas almak toplumsal sorumluluk açısından goz ardı edilemeyecek hususlar arasında yer alır.

Milletimizin içinden geçtiği bu hassas günlerde medyanın milli birlik ve beraberliğe sunacağı katkı yadsınamaz. Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma gibi onurlu bir görevi yerine getiren tüm medya çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

(GC-



10.01.2017 12:37:47 TSI

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