Manisa'da engelli, hamile ve hasta kamu görevlilerine tatil
MANİSA (İHA) - Manisa'da etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle Manisa Valiliği okulları tatil etme kararının ardından hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerine de 1,5 günlük idari izinli sayılacağını açıkladı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 10.01.2017 tarihi saat 12.00'den 11.01.2017 tarihi saat 17.00'ye kadar engelli, hamile, kronik hastalığı olan kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır." denildi.
(SC-Y)
10.01.2017 12:41:17 TSI
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