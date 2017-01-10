YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa'da engelli, hamile ve hasta kamu görevlilerine tatil

Manisa'da engelli, hamile ve hasta kamu görevlilerine tatil



MANİSA (İHA) - Manisa'da etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle Manisa Valiliği okulları tatil etme kararının ardından hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerine de 1,5 günlük idari izinli sayılacağını açıkladı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 10.01.2017 tarihi saat 12.00'den 11.01.2017 tarihi saat 17.00'ye kadar engelli, hamile, kronik hastalığı olan kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır." denildi.

(SC-Y)



10.01.2017 12:41:17 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER