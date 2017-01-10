YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaşınhanı Mahallesi'ne kapalı Pazar

Kaşınhanı Mahallesi'ne kapalı Pazar



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Kaşınhanı Mahallesi'ne kapalı pazaryeri kazandırdı.

Kaşınhanı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri hakkında bilgi veren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Kaşınhanı Mahallemiz, Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor. Bu anlamda orada hareketli bir pazar var. Kaşınhanı Mahallemizde tarımla uğraşanların ve bölge sakinlerinin daha rahat alışveriş yapabilmeleri için kapalı pazaryeri çalışmamız vardı. 5 bin 580 metrekarelik arsa üzerine oturan ve 2 bin 800 metrekarelik inşaat alanına sahip kapalı pazaryeri; idari birim, zabıta birimi, bay ve bayan mescit ve WC'lerden oluşuyor. Fonksiyonel ve bölgenin ihtiyacını karşılayacak olan bu pazaryerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Geçtiğimiz yıl Kovanağzı Mahallesi'nde ilk kapalı pazaryerini hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Toru, Kaşınhanı Mahallesi ile birlikte Gödene Mahallesi'ndeki kapalı pazaryeri inşaatında da sona gelindiğini kaydetti.

(AH-Y)



10.01.2017 12:48:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER