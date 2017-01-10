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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Kaşınhanı Mahallesi'ne kapalı Pazar

10 Ocak 2017 Salı, 12:44
Kaşınhanı Mahallesi'ne kapalı Pazar
Kaşınhanı Mahallesi'ne kapalı Pazar

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Kaşınhanı Mahallesi'ne kapalı pazaryeri kazandırdı.
Kaşınhanı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri hakkında bilgi veren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Kaşınhanı Mahallemiz, Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor. Bu anlamda orada hareketli bir pazar var. Kaşınhanı Mahallemizde tarımla uğraşanların ve bölge sakinlerinin daha rahat alışveriş yapabilmeleri için kapalı pazaryeri çalışmamız vardı. 5 bin 580 metrekarelik arsa üzerine oturan ve 2 bin 800 metrekarelik inşaat alanına sahip kapalı pazaryeri; idari birim, zabıta birimi, bay ve bayan mescit ve WC'lerden oluşuyor. Fonksiyonel ve bölgenin ihtiyacını karşılayacak olan bu pazaryerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Geçtiğimiz yıl Kovanağzı Mahallesi'nde ilk kapalı pazaryerini hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Toru, Kaşınhanı Mahallesi ile birlikte Gödene Mahallesi'ndeki kapalı pazaryeri inşaatında da sona gelindiğini kaydetti.
(AH-Y)

10.01.2017 12:48:01 TSI
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