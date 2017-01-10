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Alifakı yolunda hummalı çalışma



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ın Alifakı Mahallesinin 3 kilometrelik yolunda sathi kaplama öncesinde temel çalışmasına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Yolların güvenliği ve konforu için ara vermeden çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kırkağaç'ın Alifakı Mahallesinde temel çalışması yaptı. Çalışmayı Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman da yerinde inceledi. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, "Kırkağaç ilçemizde asfalt öncesi temel çalışmalarımız devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Kırkağaç gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Bu kapsamda da ilçemizin Alifakı Mahallesindeki 3 kilometrelik yolda sathi kaplama öncesi temel çalışması yapılıyor. Mahalle sakinlerinin çok istediği bir yoldu. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

(SC-Y)



10.01.2017 12:51:40 TSI

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