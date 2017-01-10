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Edirne Valisi Özdemir, basın mensuplarıyla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Edirne Polis Bahçesi'nde Edirne Valisi Günay Özdemir tarafından verilen kahvaltı programına Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Basın Yayın Enformasyon Müdürü Fikret Dişlioğlu, Basın İlan Kurumu Müdürü Ebubekir Günel, haber ajansları temsilcileri, bölgesel ve mahalli gazete temsilcileri ve muhabirleri ile bazı yerel televizyon çalışanları katıldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Her şartta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek Edirne'mizin tanıtımına büyük katkı sağlayan tüm basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, aileleriyle birlikte daha nice senelere sağlık, mutluluk ve başarılarla erişmelerini dilerim" ifadelerini kullandı.

(KU-MK-Y)



10.01.2017 12:55:06 TSI

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