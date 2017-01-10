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Niksar'da aç kalan hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde kar yağışından dolayı aç kalan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Niksar'da, kar sebebiyle aç kalan hayvanlar için ormanlık alana yiyecek ve yem bırakıldı. Niksar Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekiplerince hayvanlar için ormana yiyecek ve yem bıraktı. Ormanlık alanda yapılan çalışmaya katılan Belediye Başkanı Özdilek Özcan, herkesi bu konuda hassasiyete davet etti. Başkan Özcan, "Yoğun kış şartlarında aç kalan hayvanlarımız için şehrimizin belirli yerlerine yem ve ekmekler bırakıyoruz. Tüm hemşehrilerimizden bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

(SÖZ-SLH-Y)



10.01.2017 12:55:33 TSI

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