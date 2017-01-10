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Antalya'da Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması

- AGC Başkanı Mevlüt yeni:

- ' Yerel gazete okuyup tv izleyerek yerel basına sahip çıkmalıyız'



(Fotoğraflı)



Suat Metin

ANTALYA (İHA) - Antalyalı gazeteciler , Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) ANFAŞ ile ortaklaşa düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü organizasyonda bir araya geldi.

ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yapılan kahvaltı organizasyonuna, , ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Badak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Esen Diler ve Antalya'daki yaklaşık 50'ye yakın gazeteci katıldı.

Burada konuşan AGC Başkanı Mevlüt Yeni, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü keyifli bir gün olarak kutlamadıklarını belirterek, "Bugün, çalışan gazetecilerin dertlerini sorunlarını, içinde bulunduğumuz koşullarda sosyal haklarını hatırlatma için bugüne dikkat çekerek kutluyoruz" dedi. "Bizim normalde 10 Ocak tarihinde gidip Cumhuriyet Meydanı'na silah çelenk koymamız lazım" diyen Mevlüt Yeni, basın emekçilerin sosyal, ekonomik ve basın haklarının tamamen sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Gazetecilerin yaşadığı güçlüklere değinen Başkan Yeni, "Türkiye'de ne zaman ekonomik bir sıkıntı olsa ilk sıkıntıyı gazeteciler yaşar. Zarar gören yine gazetecilerdir. İlk işsiz kalan gazetecilerdir. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle, gazetecilerin, yayıncıların, muhabirlerin işine son verilir. Sıkıntılarımız büyük, muhabirlerimizin sahada sorunları var, yayıncılarımız ekonomik sorunları var. Hele ki şu anda ekonomik olarak ayakta kalabilmek büyük bir beceri ve başarıdır" diye konuştu. Yerel basının ayakta kalması için herkesi yerel gazete almak ve yerel televizyon ile radyo dinlemeye davet eden Yeni, bunun basın emekçilerinin uzun soluklu evlerine ekmek götürebileceğine sebep olacağını sözlerine ekledi.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Badak da, çalışan gazetecinin en az fabrikada çalışan bir işçi kadar sosyal hakkının olması gerektiğini vurguladı. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin bu konularda büyük işler yaptığını aktaran Badak, bu sorunların tartışmak yerine fikir alışverişi ve müzakereden geçeceğini söyledi.

Çocukluğundan bu yana gazeteci olmak hayaliyle büyüdüğünü anlatan ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer ise, yurt dışında eğitim gördüğü zamanlarda gönüllü olarak gazetecilik yaptığını ve gazeteciliğin zorluklarını yaşayarak gördüğünü anlattı. Türk basının gücünün ne kadar büyük olduğunu 15 Temmuz gecesi gördüğünü de belirten Özer, "O gece Türk Basını dik durmasaydı, bizlere gerçekleri göstermeseydi, şu anda bu durumda olamazdık" dedi.

Konuşmaların ardından tüm gazeteciler bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

(SM-



10.01.2017 12:56:38 TSI

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