YEREL HABERLER / ISPARTA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AEDAŞ'tan elektriği doğru kullanma eğitimi

AEDAŞ'tan elektriği doğru kullanma eğitimi



(Fotoğraflı)



ISPARTA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta'da öğrencilere elektriği doğru kullanma eğitimi verdi.

Sosyal sorumluluk ve toplum hassasiyeti bilinci ile çocuklara yönelik özel programlar geliştiren AEDAŞ, Isparta Doğa Koleji'nin 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü sınıf ve ana sınıfı öğrencilerine 'kaza ve tehlikelere karşı korunma' konulu eğitim verdi. 150 öğrencinin katıldığı eğitimde, okul öncesi çocuklar için özel olarak hazırlanan animasyonların da yer aldığı bir video sunumu yapılırken, elektrik kazası ve güvenlik konusu oyun şeklinde görsellerle uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimde elektriğin tehlikelerinden korunma, elektriğin doğru kullanımı, yabancı cisimlerden korunma, beslenme, kimyasallar ve trafiğin tehlikeleri de gösterildi. Program sonrasında eğitime katılan çocuklara evlerindeki prizlere takmaları ve muhtemel tehlikelerden korunmaları amacıyla "Anne prize bu kapağı tak, beni bu tehlikeden koru" yazan prizlerden koruyucu kapak hediye edildi.

(SÇ-SÇ-Y)



10.01.2017 13:00:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER