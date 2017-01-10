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Anaokulu Üniversitesi'nde minik öğrencilere eğitim



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Güzel Gelecek Akademisi bünyesinde kurulan Anaokulu Üniversitesi'nde miniklerin eğlenceli eğitimleri sürüyor.

Her hafta farklı bir etkinliğin düzenlendiği Anaokulu Üniversitesi'nde, minik öğrencilere yönelik eğitimler başladı. Eğitimler kapsamında parkuru tamamlayan minikler daha sonra yumurta kafalar etkinliğinde hobi ve hayvanları seviyorum konuları işledi. Miniklere hayvanları sevmenin ne kadar önemli olduğu, eğlenceli oyunlarla anlatıldı. Minikler günü İngilizce dersiyle tamamladı. Minikler derste meyvelerin İngilizce isimlerini kendi oluşturdukları meyve sepetleriyle öğrendi.

(İG-RFK-Y)



10.01.2017 13:04:41 TSI

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