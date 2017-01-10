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YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
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Ardahan AK Parti İl Başkanı istifa etti

10 Ocak 2017 Salı, 13:00
Ardahan AK Parti İl Başkanı istifa etti
Ardahan AK Parti İl Başkanı istifa etti

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - AK Parti Ardahan İl Başkanı Yusuf Demirci, görevinden istifa etti.
Ak Parti Ardahan İl Başkanlığı görevini 2 yıldır sürdüren Yusuf Demirci, "Avukatlık mesleğini icra ederken yaşadığım sorunlar ile küçük yaştaki çocuklarımın dayanılmaz hale gelen baba özlemini bitirmek adına ve Genel Merkezimizin de uygun bulması üzerine Ak Parti il Başkanlığı görevimi bırakma kararı aldım." dedi.
Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Demirci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıkça dile getirdiği üzere; Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana kurtuluş savaşı dönemi hariç son günlerde cereyan eden olaylar sebebiyle, içeriden ve dışarıdan kuşatılarak çepeçevre sarıldığımız adeta 2.kurtuluş savaşı veya milli mücadele sürecinin içerir zor bir dönem yaşıyoruz İbn-i Haldun'un o meşur sözü "coğrafya kaderdir "herkesin malumudur bu milletin kaderinde ağırlıklı olarak acı, keder, gözyaşı, savaş, yokluk ve yoksulluk yazılmışken; bireysel olarak benimde kaderimde 18 ocak 2015 tarihi itibarı ile, geçmişten aldığı güçle yarınların "Aydınlık ve müreffeh Türkiye'sini" inşa eden, sadece bu ülkenin değil yüzünü ve gönlünü bu topraklara dönmüş mazlum ve mağdur coğrafyanın da ümidi olan Ak Partinin il başkanı olmak yazılmıştı yürekten inandığım kaderime razı oldum bu kritik virajda sırasıyla 7 haziran 2015 ve 1 kasım 2015 seçimlerini genel başkanımız ve başbakanımızın değişmesi dönemini akabinde de 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sürecini hep birlikte yaşadık zikredilen süreçlerde burada edilen sonuçların alınması özverili ve fedakar teşkilat mensuplarımızın öncülüğünde tüm Ardahan'ın eseri olmuştur." diye konuştu.
Demirci son olarak bundan sonraki dönemde de partinin bir neferi olacağını söyledi.
(OY-AA-Y)

10.01.2017 13:04:52 TSI
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