YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Karatay: "15 Temmuz'da darbeyi önleyen ana etken medyaydı"

Başkan Karatay: "15 Temmuz'da darbeyi önleyen ana etken medyaydı"



(Fotoğraflı)



Fadime Vurgun

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle AK Parti İl Başkanlığı basın mensuplarına yönelik kutlama programı düzenledi.

Bir otelde yapılan kutlama programına, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Kadın Kolları Başkanı Fazilet Köktaş, 68 Aksaray Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ali Südemen, yerel ve ulusal medya temsilcileri katıldı.

Basının görevinin, siyaset ve kamu kurumlarıyla, vatandaş arasındaki diyaloğu doğru yansıtması olduğunu vurgulayan Ak Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, "Aksaray'da iki seçim boyunca basınımızla beraber çalıştık. Öncesinde ve sonrası da her zaman yerel ve ulusal basını yanımızda gördük. 20 Aralık 2014 tarihi itibariyle AK Parti il Teşkilatı iki yılı doldurduk. 2 yıl boyunca çok önemli süreçlere birlikte imza attık. Önemli süreçleri birlikte yaşadık. Bu süreçte 15 Temmuz 2016 gecesini yaşadık. Belki de Türk basın tarihinin altın harflerle yazılacak günlerinden bir tanesine yaşattınız. Daha önce Türkiye'de 10 yılda bir darbe olduğundan basın maalesef vatandaşımızın yanında olmayıp, darbecilerin yanında olmuş veya olmak zorunda kalmıştı. Ama 15 Temmuz gecesi gördük darbeyi önleyen ana etkenlerin bir tanesi basın mensuplarının gayretleri ve cesaretleriydi. Saat 22.00'den itibaren bize haber düşmeye başladığı andan itibaren şunu gördük ki basınımız sadece yerelde değil, ulusalda da gerçekten çok önemli bir görevi üstlendi. Vatandaşın hükümet meydanlarına akın akın nasıl geldiğini, bu işin bir darbe girişimi olduğunu basın vatandaşa öyle güzel, öyle cesaretli anlattı. Meydanlar dolduysa eğer bunda şüphesiz en ağır etkenlerden bir tanesi basındır. Sadece 15 Temmuz'da değil,15 Temmuz sonrası da Türk Milletinin, aziz milletimizin bu darbeye 'dur diyeceğini, dur demesi gerektiğini' hiç yayın kesmeden gülerce, haftalarca ve hatta aylarca devam ettirdiniz. Bu bir sınavdı, çok önemli bir sınavdı. Milletimiz adına çok önemli bir sınavdı. Milletimiz bu sınavı hak ettiği şekilde geçti. Milletimizle beraber basınımızda geçti. 15 Temmuz Türkiye için kara bir gün olduğu kadar, bir diriliş günü, yeni bir kurtuluş günü. O gün itibariyle bütün dünya şunu anladı ki bu aziz millet kendi iradesine ipotek koydurmayacağını, idaresiyle seçtiği hükümetine sahip çıkacağını tüm meydanlardan haykırdı. Elbette ki 15 Temmuz'dan sonra bu günleri unutturmamak adına çok canlarımızın şehit düştüğünü, gazilerimizin olduğunu, çok canımızın yandığını ama en çokta canımızı yakanın içimizdeki hainler olduğunu görüyoruz. Tekrar tekrar yaşıyoruz. 15 Temmuz'u her hatırladığımızda bir yanda şehit ve gazimizi anarken, bir yandan bu vatanın ekmeğini yiyen, bu vatanın toprağında büyüyen hainlerin milletine, devletine nasıl hainlik yaptığını içimiz acıya acıya bir kez daha görüyoruz" dedi.



"Mızrak çuvala sığmıyor ve ok yaydan fırladı"

15 Temmuz sonrası devletin hainleri hızlı bir şekilde temizlediğini belirten Başkan Karatay, "Ama şunu gördük ki, devletimiz 15 Temmuz'dan sonra içindeki hainleri hızlı bir şekilde temizlemeye başladı. Milletimizin desteği ile devletimiz yuvalanmış olan bu işbirlikçilerine, o hainlere gereken cevabı verdi. Bugün 2. bir tarihi anı yaşıyoruz. Dün itibariyle anayasa görüşleri meclisimizde başladı. Türkiye'nin dönüm noktası, kırılma noktası olan referandum sürecine doğru hızla gidiyoruz. AK Parti'nin 14 yıllık iktidarı boyunca dile getirdiği en önemli konulardan bir tanesi de başkanlık sistemidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) gündeme getirmesiyle beraber yeni bir istem için çalışma başladı. Bizim artık durma şansımız yok. Türkiye eski Türkiye değil. Yeni bir Türkiye için çalışmalarımız zaten başlamıştı. Mızrak çuvala sığmıyor ve ok yaydan fırladı. Artık geri dönme şansımız yok. Türkiye dünyada yeni büyük Türk medeniyetini kuruncaya kadar bu mücadele devam edecek. Ya yok olacağız ya da bu mücadeleyi kazanıp yeniden büyük Türkiye'yi, büyük Türk medeniyetini kuracağız. Türkiye için artık geri dönüş olmayan bir yola girdimizi ifade etmek istiyorum. Bu referandum süreci Türkiye'nin kırılma noktası. Makas değiştirme noktasıdır" diye konuştu.

Basın camiası adına konuşma yapan 68 Aksaray Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ali Südemen ise, "Hatırlanmak ve unutulmamak çok güzel bir duydu. Gazetecileri bu müstesna günlerde hatırlayarak yılda bir defada olsa birlikte oma azminde olan ve çalışma içerisinde olan Ak Parti il başkanlığına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(FV-AH-Y)



10.01.2017 13:06:43 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER