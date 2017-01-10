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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman'da kaza ve afetlerde 40 kişi öldü

10 Ocak 2017 Salı, 13:03
Batman'da kaza ve afetlerde 40 kişi öldü
Batman'da kaza ve afetlerde 40 kişi öldü

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da 2016 yılında yaşanan afet ve kazalarda 40 kişinin öldüğü bildirildi.
AFAD Batman İl Müdürü Fevzi Bakır, 2016 yılını değerlendirdi. Bir yıl boyunca Batman'da kaza ve afetlerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Bakır, arama kurtarma çalışmalarında ise 201 vatandaşın sağ olarak kurtarıldığını bildirdi. Batman'da, trafik kazası, boğulma, yangın, göçük ve deprem gibi 110 vakaya müdahale edildiğini anlatan Bakır, "Yaz aylarında en çok can kaybı boğulma vakalarında yaşanıyor. İlimizde 2016'da trafik kazalarında 11 kişi, suda boğulma vakalarında 15 kişi, göçükte 3 kişi ve diğer vakalarda ise 11 kişi hayatını kaybetti" dedi.
(MŞY-MP-Y)

10.01.2017 13:07:39 TSI
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