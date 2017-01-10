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Bileciklilerin buz tutan kaldırımlarla imtihanı



(Fotoğraflı)



Mehmet Yaşar Beyazit

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava don tehlikesini de beraberinde getirdi.

Kar yağışının ardından yollar ve kaldırımlar buz tutunca vatandaşların yürümekte güçlük çektikleri görülürken, bazı vatandaşlar ise düşmekten kurtulamadı. Yollar için tuzlama çalışmalarına önem verilirken özellikle ara sokaklardaki kaldırımların buzlarının temizlenmemesinden yakınan vatandaşlar, "Don tutan kaldırımlara tuz atılırsa yürümemiz kolaylaşır" dediler.

Diğer yandan Bilecik Belediyesine bağlı kar timlerinin de bazı alanlarda yer alan kaldırımlarda oluşan kar ve buzları kırarak yoğun mesai sarf ettiği görüldü.

(MYB-KÇ)



10.01.2017 13:15:05 TSI

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