YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aort damarı yırtılan genci zamanla yarış kurtardı

Aort damarı yırtılan genci zamanla yarış kurtardı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Muhammet Yakut aniden ortaya çıkan aşırı terleme, sırt ve göğüs ağrısı, başta karıncalanma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Aort damarında yırtılma olduğu tespit edilen Yakut, Memorial Dicle Hastanesi'nde zamana karşı yarışılarak ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu.

Kulp ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Muhammet Yakut, evlerinin bahçesinde zaman geçirirken aniden göz kararması, terleme, göğüste ağrı yaşayarak bir anda yere yığıldı. Bu sırada yakınında olan babası hemen Muhammet'in yanına koştu ve en yakın sağlık merkezine götürdü. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra doktorlar Muhammet'in durumunun pek anlaşılamadığını belirterek acilen Diyarbakır'da tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söyledi. Bu andan itibaren zamanla yarış başladı ve Muhammet Yakut, hızlı bir şekilde Memorial Dicle Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan acil müdahaleden sonra Muhammet'in aort damarında yırtık tespit edildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Binali Mavitaş ve Doç. Dr. Muzaffer Bahçivan tarafından değerlendirilen Muhammet'in acilen ameliyata alınması gerektiği, aksi takdirde zaman geçtikçe yaşamı risk altına gireceği söylendi. Ailesi, hiç düşünmeden ameliyatı kabul etti ve Muhammet, Prof. Dr. Binali Mavitaş ile Doç. Dr. Muzaffer Bahçivan tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sonunda Muhammet sağlığına kavuştu.



"Gözlerim karardı, göğsüm yırtılıyor gibi oldu"

Şimdiye kadar hiçbir hastalık geçirmediğini ve doktora pek gitmediğini dile getiren Muhammet Yakut, "Her şey bir anda gelişti, gözlerim karardı, göğsüm yırtılıyor gibi oldu, terlemeye başladım ve yere yığıldım. O sırada babam yakınımdaydı hemen yanıma koştu ve beni en yakın sağlık merkezine, oradan da Memorial Dicle Hastanesi'ne götürmüş. Bu sırada olanların farkında değildim, gözümü açtığımda odadaydım ve ameliyat olduğum söylendi. Neticede sağlığıma kavuştum, üniversite sınavına hazırlandığım bu günlerde artık tek hedefim doktor olmak, çünkü bu vesileyle doktorluğun ne kadar kıymetli ve kutsal bir meslek olduğunun farkına vardım" dedi.



"Geç kalınsaydı hastamız şu an aramızda olmayabilirdi"

Muhammet Yakut'un 3 saat süren ameliyatını gerçekleştiren doktorlardan Prof. Dr. Binali Mavitaş, "Hastamız bize geldiğinde tam olarak tanı konulamamıştı. Yaptığımız tetkikler neticesinde aort diseksiyonu geliştiğini tespit ettik ve acilen ameliyat gerektiğini hastamızın ailesine ilettik. Aile ameliyatı kabul ettiğini bize iletti ve hastamız Muhammet Yakut'u ameliyata aldık. 3 saatlik başarılı bir ameliyat neticesinde Muhammet sağlığına kavuştu, biz de kalp ve damar cerrahisi ekibi olarak çok mutlu olduk. Çünkü 18 yaşında bir gencin yaşamın kıyısından dönüşüne tanıklık ettik" diye konuştu.



"Genç yaşlarda görülme ihtimali 100 binde bir"

Genellikle 50 yaşından sonra görülen aort diseksiyonunun yakın zamanda sanatçı Oya Aydoğan'ın yaşamına mal olduğunu anımsatan Prof. Dr. Binali Mavitaş, "Diseksiyon gerçekleştiğinde, eğer hasta acilen ameliyata alınmazsa her geçen saat yüzde 1 oranında ölüm riski artırıyor. Dolayısıyla diseksiyon vakalarında hastaları acilen ameliyata almak gerekir. Hastamız Muhammet Yakut'un durumu gerçekten ilginçti çünkü 18 yaşında bu hastalık çok nadir görülür. Aort diseksiyonunun bu yaşlarda ortalama 100 binde 1 görülebildiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

(İHA-MP-Y)



10.01.2017 13:15:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER